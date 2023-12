COP28. Polska podpisała deklarację ws. energii jądrowej

W tym roku Dubaj gości prawie 100 tysięcy delegatów, którzy przybyli, aby dyskutować o zmianach klimatu. Politycy i eksperci mają podjąć decyzje dotyczące walki ze zmianami klimatycznym oraz rekompensaty dla biedniejszych państw, które muszą dostosować swoje gospodarki do wymogów polityki ekologicznej.

Przemawiając podczas szczyt sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres wezwał państwa do natychmiastowej rezygnacji z paliw kopalnych.

Deklaracja ws. atomu

Prezydent Duda podkreślił, że atom jest przyszłością światowej energetyki. – Atom jest przyszłością. Pokazaliśmy to także na forum Unii Europejskiej skutecznie zabiegając o włączenie energii jądrowej do Net-Zero Industry Act. Zaledwie dwa tygodnie temu Parlament Europejski uwzględnił w niej także atom. Zabiegaliśmy o to – mówił Duda.

– To sukces wielu państw członkowskich z panem prezydentem Emmanuelem Macronem na czele – dodał polski prezydent.

Duda zapewnił, że potrojenie mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 roku, zwiększenie i ułatwienie finansowania budowy elektrowni jądrowej oraz promowanie energii nuklearnej jako czystej energii to "ważne zobowiązania, pod którymi jako prezydent Polski z pełnym przekonaniem się podpisuję".

– Sprawiedliwa transformacja jest niezwykle istotna. Zgodziliśmy się co do tego podczas COP24, który miał miejsce w Polsce, w Katowicach. W centrum polityki klimatycznej musi stać człowiek – jego bezpieczeństwo, zdrowie, jakość życia. Temu ma służyć racjonalny proces przechodzenia na wydajne i niskoemisyjne źródła energii. Dokładnie takie jak atom – dodał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że bez energii jarowej nie uda się sprostać ambitnym planom klimatycznym. Deklarację przyjęło ponad 20 państw.



Czytaj też:

COP28 w Dubaju. "Pierwszy sukces szczytu klimatycznego"Czytaj też:

COP28. Papież: Porzućmy wojny i dewastację środowiska