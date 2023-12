Dzień Ciasta

Bo nie chodzi tylko o „coś słodkiego do kawy”, o podniesienie poziomu cukru i o odrobinę przyjemności. Ciasto to relacje. Upiec ciasto to szykować się na spotkanie, to myśleć o kimś – czy będzie smakowało, czy wyrośnie, czy się uda. Zaprosić na ciasto to już trochę tak, jak urządzić małe przyjęcie. Ciasto, kawa, herbata – rozmowa, relacja, przyjaźń. No bo niby rozmawiać można i bez tego, ale z ciastem jednak przyjemniej.