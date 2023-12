"Kilka słów na temat kilku ważnych spraw". Jednoznaczne słowa Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił na swoim kanale na Facebooku film, w którym apeluje do nowej sejmowej większości o jak najszybsze zajęcie się trzema projektami ustaw: o wakacjach kredytowych, zerowym vacie na żywność oraz tarczy tarczy energetycznej.

Premier uderza w Hołownię

"Polityka to nie show – w polityce liczy się konkret i skuteczność. Kilka słów na temat kilku ważnych spraw, które… czekają" – napisał w poście, do którego dołączył film.

– "Zaopatrzcie się w popcorn, bo będzie się działo” – zapowiadał marszałek Hołownia. Po pierwsze: polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom. Po drugie, dni mijają, a tu nic się nie dzieje w najważniejszych dla Polaków sprawach. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie dobrych rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd. Tutaj widzicie efekty naszej pracy dla dobra obywateli – powiedział Morawiecki.

Przedstawione przez premiera trzy projekty ustaw mają, jego zdaniem, zapewnić Polakom "godne życie". Jak wskazał, powinny być jak najszybciej procedowane przez Sejm, ale "zamiast realnej pracy mamy: popcorn, show i igrzyska".

– Czy o to chodzi w polityce? – pyta premier na końcu nagrania.

Kolejny apel

Zamieszczony w niedzielę film to kolejny apel Morawieckiego do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zajęcie się złożonymi przez rząd projektami.

– Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła – powiedział 23 listopada szef rządu.

Hołownia zdecydował się odpowiedzieć premierowi.

– Drogi premierze Mateuszu Morawiecki. Zero procent VAT na żywność — możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów, a więc jeżeli teraz pytasz mnie dlaczego ja nie robię zerowego vatu na żywność odpowiadam: bo ty jesteś premierem, bo to jest w twojej gestii – powiedział podczas jednej z konferencji prasowych.

