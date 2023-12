Awantura w programie TVN24. Politykowi PiS wyłączono mikrofon

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wzbudził duże kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury i CBA.

Kłótnia w studiu TVN24

Temat afery wiatrakowej został poruszony w niedzielnym programie "Kawa na ławę" w TVN24. Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości pokłócił się z tego powodu z Bartoszem Arłukowiczem z Platformy Obywatelskiej.

– Pod przykrywką mrożenia cen prądu i skopiowania dużej części naszej ustawy dołożono przepisy, które są absolutnie skandaliczne i do których nikt nie chce się dzisiaj przyznać (…). Boli mnie to, że jeżeli wiatraki traktuje się jako inwestycję celu publicznego, to jest to prosta droga do wywłaszczania nieruchomości – powiedział Buda, na co nerwowo zareagował Arłukowicz stwierdzając, że słowa posła PiS to "bzdury".

Buda zareagował słowami o "koalicji interesików", która realizuje interesy lobbystów. Chwilę po tych słowa obaj politycy zaczęli na siebie krzyczeć. Arłukowicz stwierdził, że Buda powinien zdjąć z oczu "obłęd". W tym momencie do rozmowy wkroczył prowadzący Konrad Piasecki.

– Pan minister wystawia sobie fatalne świadectwo. Bardzo proszę panie ministrze, żeby pan nie przerywał innym – stwierdził. Atmosfera w studiu nadal była gorąca. Piasecki zareagował, wyłączając mikrofon Budzie.

– Nie przez złośliwość, ale uniemożliwia pan wypowiedź innym – powiedział.

