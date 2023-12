"Kwestia reparacji jest zamknięta". Mularczyk odpowiada ambasadorowi Niemiec

Ambasador Niemiec w Polsce Viktor Elbling udzielił pierwszego wywiadu. W rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" niemiecki dyplomata stwierdził m.in., że "z punktu widzenia Niemiec kwestia reparacji jest zamknięta".

Na te słowa zareagował wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

"Stanowisko Polski jest odmienne"

"Szanowny Panie Ambasadorze, w wywiadzie dla »Rzeczpospolitej« powiedział Pan, że z punktu widzenia Niemiec kwestia reparacji jest zamknięta oraz że Pana kraj podejmuje działania mające na celu »ulżenia cierpieniu, jakiego doznały osoby poszkodowane«. Stanowisko Polski w tej sprawie jest odmienne (...). Nie są mi również znane jakiekolwiek obecne działania Niemiec, jakie miałyby ulżyć cierpieniu, jakie doznały osoby poszkodowane podczas II wojny światowej" – napisał w niedzielę na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) Arkadiusz Mularczyk.

"Polska wciąż wzywa do podjęcia dialogu ws. reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki agresji i zniszczeń zadanych Polsce podczas II wojny światowej" – podkreślił wiceszef MSZ.

Raport o reparacjach wojennych

Przypomnijmy, że 1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według wyliczeń specjalnego zespołu pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka, należne Polsce reparacje od Niemiec wynoszą ponad 6 bilionów złotych.

Strona polska wysłała do Niemiec notę dyplomatyczną w październiku ubiegłego roku, ale odpowiedź nadeszła dopiero w styczniu tego roku. Rząd w Berlinie uważa, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, więc nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Polskie władze podjęły próby umiędzynarodowienia kwestii reparacji. Arkadiusz Mularczyk zwrócił się o pomoc w poruszeniu sprawy odszkodowań m.in. do Rady Europy. Podobny wniosek został wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

