Jakubiak: Prezydent powinien nie powoływać Donalda Tuska na premiera

DoRzeczy.pl: Powiedział pan, że prezydent Andrzej Duda powinien nie powoływać Donalda Tuska na funkcję prezesa Rady Ministrów. Czy ma to związek z raportem Komisji ds. badania rosyjskich wypływów, która rekomendowała żeby m.in. Donaldowi Tuskowi nie powierzać stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa?

Marek Jakubiak: Między innymi. Od 2009 roku nie dotrzymuje żadnych obietnic wyborczych. Jest patologicznym konfabulantem. Powiem szczerze, że to jest człowiek, który nie zasługuje na to, żeby pełnić obowiązki premiera RP. Dodatkowo jego kontakty i działania ujawnione w filmie „Reset” oraz przez Komisję ds. rosyjskich wpływów, powodują, że nabieram do niego bardzo poważnych wątpliwości, co do jego intencji i działalności politycznej.

Czyli prezydent nie powinien powoływać Donald Tuska na urząd premiera?

Uważam, że prezydent może wykorzystać jedno słowo zawarte w Konstytucji RP. Donald Tusk wie, o którym słowie ja mówię. Jakoś cicho się zachowuje. Rada Europejska przełożyła swoje obrady na 19 grudnia, ponieważ czeka na Donalda Tuska, który z pewnością nie zawetuje planów unijnych, tak jak zrobiłby to premier Mateusz Morawiecki. Dlatego przypomnę, że w konstytucji zapisane jest, że to prezydent powołuje premiera i członków Rady Ministrów. Dlatego może równie dobrze nie powołać. Z uwagi na zagrożenie polskiej suwerenności przez plany Komisji Europejskiej jak i polskiego bezpieczeństwa po tym, co ujawniła Komisja ds. badania rosyjskich wpływów.

Jednak gdyby takzrobił prezydent, to pojawi się atak, że PiS nie chce oddać władzy.

Nie. Powinno się to odbyć z komunikatem, przed lub po. Prezydent powinien uprzedzić, że Donalda Tuska nie powoła w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego działalności politycznej. Prezydent może dodać, że oczekuje na kandydata, którego będzie mógł powołać. Identyczna sytuacja jest w Sejmie, gdzie sejmowa większość nie powołała Elżbiety Witek na funkcję wicemarszałka. Prezydent też może nie powołać, uznając, że ta osoba się nie nadaje.

Czytaj też:

Hennig-Kloska nie będzie jednak ministrem? Najnowsze doniesieniaCzytaj też:

Prezydent: Składamy dziś podziękowania za górniczy trud