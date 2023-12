Kanadyjczycy nie chcą cyfrowej waluty. "To brzmiało świetnie dopóki…"

Kolejne banki centralne na świecie uruchomiły albo zapowiadają uruchomienie walut cyfrowych. Pomysł jest rozważany m.in. w Kanadzie. Wygląda jednak na to, że propozycja nie cieszy się szczególnym poparciem społeczeństwa.

Kanadyjczycy nie chcą CBDC

"Przeważająca większość Kanadyjczyków chce, aby rząd i jego największy bank zostawiły gotówkę w spokoju i nie kontynuowały tworzenia tak zwanego cyfrowego dolara, nazywając walutę elektroniczną okropnym pomysłem, który mógłby prowadzić do uzyskania przez władze jeszcze jednego sposobu, w jaki rząd może nas kontrolować i śledzić" – tak wyniki opublikowanego przez Bank of Canada badania opisuje portal Life Site News.

Z ankiety dotyczącej "potencjalnego cyfrowego dolara kanadyjskiego" wynika, że 86 procent Kanadyjczyków sprzeciwia się takiemu przedsięwzięciu.

Istotę obaw Kanadyjczyków wyraził być może jeden z komentujących, który napisał "Cyfrowy dolar – to brzmiało świetnie, dopóki rząd federalny nie zamroził prywatnych kont bankowych swoich obywateli za wspieranie ruchu politycznego, z którym się nie zgadzał. Nie mam już żadnej wiary w system".

Było to najprawdopodobniej nawiązanie do Konwoju Wolności, który powstał w reakcji na dyskryminację prawną poprzez covidową segregację obywateli. Otóż na początku 2022 roku, kiedy był w Kanadzie protest kierowców ciężarówek przeciwko obostrzeniom covidowym, protestujący tracili dostęp do swoich kont bankowych, były mrożone ich karty kredytowe, czy ubezpieczenia.

Co zrobi bank centralny?

Z ankiety Bank od Canada wynika ponadto, że "zdecydowana większość respondentów zgadza się, iż należy wprowadzić regulacje nakładające na sprzedawców obowiązek akceptowania gotówki jako formy płatności". Taka tendencja utrzymuje się "spójnie, we wszystkich grupach demograficznych".

Według większości pytanych bank centralny "nie powinien badać i budować możliwości emisji cyfrowego dolara kanadyjskiego". Przeważająca liczba ankietowanych uważa jednocześnie, że władze nie będą się szczególnie liczyć się z ich opinią na temat elektronicznej waluty.

Około 93 procent odpowiadających na badanie przyznało się do używania gotówki. Aż 2/3 uważa, że dostęp do cyfrowej waluty nie jest istotny.

Nad CBDC pracuje między innymi USA. Prym w pracach nad rozwijaniem i wdrażaniem państwowych walut w formie cyfrowej, nadzorowanych przez bank centralny, wiodą Chiny.

