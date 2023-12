Napieralski o aferze wiatrakowej: Nie widzę żadnego problemu

– To żart – tak komentował poseł Koalicji Obywatelskiej w programie "Sygnały Dnia" twierdzenie, że za ustawą stoją lobbyści. – Jeżeli chodzi o lobbystów to trzeba PiS rozliczyć – mówił Napieralski.

– W tej ustawie jest bardzo wiele bezpieczników, które mają obronić obywatela przed ewentualnymi skutkami postawienia takich wiatraków – stwierdził gość Polskiego Radia. Jak sam zaznaczył, jednym z nich ma być kryterium emitowanego hałasu.

Na pytanie, czy Paulina Hennig-Kloska powinna być ministrem klimatu, Grzegorz Napieralski odpowiedział, że jest to decyzja Donalda Tuska. – Ja nie widzę tutaj problemu jeżeli chodzi o tą ustawę.

– Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, ma prawo je zgłosić na komisjach i podczas obrad Sejmu – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia.

Ustawa (nie tylko) o mrożeniu cen energii

Grupa posłów Polska 2050-TD i KO 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r., który zawiera także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.

Projekt ma umożliwić budowę cichych wiatraków w odległości od 300 m od zabudowań. Autorzy projektu zaproponowali też rozszerzenie katalogu inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe, co oznacza, że nie trzeba będzie analizować zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednak według nieoficjalnych ustaleń mediów, ustawa wiatrakowa zostanie wstrzymana. Kontrowersyjny projekt ma nie być procedowany przez Sejm.

Kto weźmie Ministerstwo Cyfryzacji?

Grzegorz Napieralski pytany o to, czy znajdzie się w rządzie Donalda Tuska odpowiedział, że toczyły się rozmowy na jego temat ws. pracy w Ministerstwie Cyfryzacji. Potwierdził on jednak, że tekę ministra w tym resorcie obejmie Krzysztof Gawkowski, a także będzie pełnił funkcję wicepremiera. – To bardzo dobra decyzja i podpisuje się prawą i lewą ręką jeśli chodzi o Krzysztofa Gawkowskiego.

