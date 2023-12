Wyciekł list Orbana. Węgry nie chcą ustąpić UE

"Biorąc pod uwagę obecny stan przygotowań politycznych i technicznych Ukrainy, to oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione" – przekonuje Orban w liście skierowanym do przewodniczącego Michela.

Węgierski przywódca przekonuje, że Rada Europejska nie może podjąć decyzji o członkostwie Ukrainy bez wypracowania konsensusu w kwestii unijnej strategii wobec Ukrainy. Dwudniowy szczyt RE jest planowany na 14 i 15 grudnia.

Przypomnijmy, że Orban napisał niedawno list do przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym zagroził zablokowaniem pomocy UE dla Ukrainy i jej postępów na drodze do członkostwa w UE, jeśli przywódcy krajów Unii nie zgodzą się na dokonanie przeglądu całej swojej strategii wspierania Kijowa.

Spór Orbana z KE. "Ukraina wykonała świetną robotę"

Premiera Węgier w ostatnim czasie domagał się, by na szczycie UE w połowie grudnia nie poruszono kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.

Tymczasem przedstawicielka Komisji Europejskiej Ana Pisonero powiedziała, że Komisja Europejska nie zgadza się z twierdzeniami Orbana, iż stanowisko Komisji w sprawie akcesji Ukrainy jest "bezpodstawne i słabo przygotowane".

– Nie uważamy, że nasza propozycja jest nierozsądna. Wręcz przeciwnie, uważamy, że Ukraina wykonała niesamowitą robotę. Ze swojej strony przedstawiliśmy rekomendacje dotyczące rozpoczęcia negocjacji i teraz decyzja należy do państw członkowskich – podkreśliła.

Od czasu, gdy w listopadzie Komisja Europejska dała zielone światło Kijowowi, premier Węgier zdecydowanie sprzeciwiał się rozpoczęciu rozmów akcesyjnych. Orban powiedział niedawno, że UE powinna najpierw podpisać umowę o partnerstwie strategicznym z Ukrainą i powrócić do rozmów na temat negocjacji członkowskich "za 5–10 lat".

