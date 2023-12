Zachód poniósł porażkę? "Nadchodzą dobre czasy dla Putina"

Jak pisze Bloomberg, sytuacja geopolityczna Władimira Putina zauważalnie się poprawia. Starania Zachodu, aby doprowadzić do międzynarodowej izolacji Rosji nie przynoszą skutku.

Podróż Putina

W sierpniu Władimir Putin nie udał się na szczyt BRICS do Republiki Południowej Afryki, gdyż obawiał się aresztowania z nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Teraz prezydent Rosji bez przeszkód udaje się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej – dwóch największych państw Zatoki Perskiej, które są wieloletnimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych.

Autorzy publikacji wskazują, że wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na konferencji OBWE w Macedonii Północnej w zeszłym tygodniu świadczy o zmianie sytuacji dyplomatycznej Moskwy. W ubiegłym roku szef rosyjskiego MSZ otrzymał zakaz udziału w podobnym wydarzeniu.

Jednak złagodzenie dyplomatycznej izolacji to nie jedyna dobra wiadomość dla Kremla. Pomimo zachodnich sankcji, rosyjska gospodarka stopniowo odbudowuje się i przestawia na tryb wojenny. Jednocześnie Kongres USA w dalszym ciągu blokuje przydział amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, a Europa jest coraz bardziej zmęczona wojną.

Na korzyść Rosji zagrał także wybuch konfliktu między Izraelem a Hamasem, który zwrócił uwagę świata na Bliski Wschód.

"Putin gra na czas. To prawda, że Moskwa wyczerpuje zasoby, aby dalej prowadzić działania wojenne na Ukrainie i jest świadkiem upadku jej niegdyś dominującego europejskiego handlu. Jednak podróż Putina po Zatoce Perskiej pokazuje, że jest on w stanie nawiązać więzi z innymi częściami świata, co jest nowym sygnałem stabilności Rosji” – pisze Bloomberg.

Sposób, w jaki świat zapomniał o trwającej od 12 lat wojnie w Syrii powinien być niepokojącym sygnałem dla Ukrainy. Rosja nadal zabija tam ludzi i robi to nie niepokojona przez świat, który jest teraz zainteresowany innymi tematami.

