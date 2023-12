"Zapach lobbingu". Morawiecki uderza w koalicję

Poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050, został wycofany.

Przypomnijmy, że również tzw. ustawa wiatrakowa posłów Polski 2050 oraz Koalicji Obywatelskiej zostanie wstrzymana. Kontrowersyjny projekt ma nie być procedowany przez Sejm.

Kąśliwy komentarz Morawieckiego

Sprawę skomentował premier Mateusz Morawiecki. Polityk napisał, że jeszcze nie padły kontrowersje dotyczące ustawy wiatrakowej, a Polska 2050 już złożyła kolejny, wątpliwy projekt rozwiązań prawnych. Przypomniał także, że do Sejmu trafił rządowy projekt dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok.

"Ustawa wiatrakowa PO i Polski 2050 pojawiła się nagle i równie szybko przeminęła z wiatrem… Ale zapach lobbingu wciąż unosi się w powietrzu. Teraz w pośpiechu i ze wstydem wycofują się z ustawy, która niszczyła wakacje kredytowe i była zgodna z interesami lobby bankowego. Projekt rządowy wciąż czeka w Sejmie, a na jego wdrożenie ponad milion polskich rodzin" – napisał premier Morawiecki w serwisie X.

twitter

Co proponowała partia Hołowni

Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych zakładał możliwość zawieszenia w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, jeżeli na obsługę kredytu trafiałoby 40 proc. średniego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Z wyliczeń Związku Banków Polskich wynika, że gdyby projekt Trzeciej Drogi wszedł w życie to liczba potencjalnych beneficjentów w znacząco by zmalała. Instytucje finansowe poniosłyby roczny koszt od blisko 900 mln do 1 mld złotych.

Czytaj też:

Prokuratura wszczyna śledztwo ws. ustawy wiatrakowejCzytaj też:

Morawiecki apeluje ws. wakacji kredytowych. "Polski polityk musi służyć obywatelom"