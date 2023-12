"Przeprowadzę kontrolę sprzętu AGD". Hołownia kpi z ustawy ws. wakacji kredytowych

Tuż po rozpoczęciu obrad Sejmu w środę, poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wniósł o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o rządowy projekt ustawy dotyczący wakacji kredytowych. – Ten projekt jest niesłychanie pilny. Powinien być uchwalony i już. Ponad milion gospodarstw domowych zostanie na lodzie, jeśli tego projektu nie uchwalimy – wyjaśniał Kuźmiuk. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sprawa została włączona do porządku obrad – powiedział.

Na wypowiedź polityka zareagował marszałek Sejmu. – Pytam jako obywatel, który pierwszy raz zasiada w tym Sejmie, co stało na przeszkodzie, by uchwalić ten projekt wcześniej. Przeprowadzę kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek sejmowych – odparł Szymon Hołownia. Obejmując urząd marszałka zadeklarował, że skończy z praktyką "mrożenia" projektów ustaw.

Mirosław Suchoń z Polski 2050 zaatakował partię Jarosława Kaczyńskiego. – To jest całe PiS. Mieliście rok, żeby przeprowadzić tę ustawę przez Sejm, ale postanowiliście 30 sierpnia wyłączyć parlament i przestać pracować, a zająć się lokowaniem swoich znajomych w spółeczkach i urzędach – mówił w Sejmie.

– Zasięgnę opinii w komisji, dlaczego ta ustawa nie jest procedowana i mam nadzieję, że będzie procedowana w przyszłym tygodniu – dodał z kolei Szymon Hołownia.

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców

W połowie listopada do Sejmu trafił rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, ponownie przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowano w nim – w porównaniu z obowiązującymi regulacjami – wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł.

W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe, jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc. Wskazano, że rozwiązanie takie jest odwzorowaniem warunków umożliwiających kredytobiorcy skorzystanie z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 r. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

