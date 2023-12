Kuchciński o Hołowni: Nieźle to się ogląda, ale merytorycznie słabiutko

Sejm wznowił w środę trwające od 13 listopada pierwsze posiedzenie. Na sejmowym korytarzu Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości był pytany przez reportera TVN24, jak radzi sobie marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050).

– Nieźle to się ogląda. Nie dziwię się, że jest taka popularność, tylko merytorycznie słabiutko, nie ma o czym mówić. Co to za projekty ustaw, słabe – ocenił Kuchciński.

Na uwagę, że to nie marszałek pisze projekty ustaw, polityk PiS odparł, że "nie ma mocnych, dobrych propozycji, które opozycja mówiła, że będzie zgłaszać". – Nie ma tego, dlatego też spokojnie poczekajmy – powiedział.

Hołownia marszałkiem Sejmu, PiS bez wicemarszałka

Kuchciński był marszałkiem Sejmu w latach 2015-2019. Hołownia został wybrany na tę funkcję w dniu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, 13 listopada. Jego kontrkandydatką była dotychczasowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS, ale nie uzyskała wymaganej większości.

Następnie Witek została zgłoszona przez partię Jarosława Kaczyńskiego na wicemarszałka, ale i w tym przypadku Sejm odrzucił jej kandydaturę.



Wicemarszałkami Sejmu zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja).

11 grudnia nowy rząd?

Po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość ma 194 mandaty w Sejmie, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica – 248. Premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Szymon Hołownia ustalili, że szef rządu wygłosi expose 11 grudnia o godz. 10. Tego samego dnia po południu odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, którego najprawdopodobniej nie uzyska. W drugim kroku Sejm ma wskazać Donalda Tuska jako kandydata na premiera.

