Stawka podatku VAT na żywność. Różnica zdań między PSL a PO

Stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5 proc. – uważa Andrzej Domański, poseł Platformy Obywatelskiej, potencjalny kandydat na ministra finansów.

VAT na żywność

– Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5 proc. Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT, no i jako państwo polskie – jeżeli chcemy móc finansować niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii (...) podwyżka dla nauczycieli o 30 proc., to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5-proc. VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł – powiedział Domański w Radiu Zet.

Poseł PO zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd. Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024 r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

Poseł PSL: Dogadamy się

O odniesienie się do tej zapowiedzi, także na antenie Radia Zet, został poproszony poseł Krzysztof Hetman, który jest z kolei przymierzany do objęcia resortu rozwoju i technologii.

W jego ocenie stawka zero powinna pozostać. – Jako PSL mówiliśmy od samego początku, że powinien w przyszłym roku nadal być kontynuowany.

Prowadzący Bogdan Rymanowski przywołał wobec tego wypowiedź Domańskiego. – Jak się dogadacie w tej sprawie? – chciał wiedzieć.

– Dogadamy się? – odparł Hetman.

– Będzie 2,5 proc? – dopytywał dziennikarz.

– Dogadamy się – powtórzył poseł.

– Będzie VAT zerowy, czy nie będzie – nie dawał za wygraną Rymanowski.

– Postulat PSL-u jest jasny i klarowny. Chcemy zerowego VAT-u na żywność w przyszłym roku – podkreślił Hetman.

Rymanowski zapytał, czy parlamentarzysta obiecuje to swoim wyborcom i słuchaczom audycji.

– Nie mogę obiecać, bo mam jeden głos w parlamencie spośród prawie 250, które mamy większości parlamentarnej – odpowiedział polityk.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że bez 61 głosów PSL, w koalicji nie będzie żadnej decyzji. – My nie będziemy rządzić w ten sposób, jak to robił pan Ziobro z panem Morawieckim, którzy (…) szantażowali się w zaciszach gabinetów i jeździli do swego rozjemcy na Nowogrodzką. My to zrobimy w inny sposób, cywilizowany – powiedział Hetman.

Przypomnijmy, że zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona 1 lutego 2022 roku w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Czytaj też:

Marszałek Hołownia: Zrzucili to wszystko na głowę nowemu SejmowiCzytaj też:

Co Polacy wiedzą o podatkach? Zatrważający wynik badania