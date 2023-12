Wykładowca UW o PiS: Zdelegalizować i powsadzać do więzień

Prof. Maciej Górecki to wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, który w mediach społecznościowych często w sposób kontrowersyjny komentuje polityczną rzeczywistość. Tym razem odniósł się do wypowiedzi Jacka Żakowskiego, który w poniedziałek zasugerował, że nowa koalicja pod przewodnictwem Donalda Tuska powinna "podzielić się kanałami" telewizji publicznej z Prawem i Sprawiedliwością.

"Nie słuchajcie Żakowskiego, to głos przeszłości. Z partiami w rodzaju PiS trzeba walczyć na ostro, i to właśnie my w Polsce możemy być światowymi pionierami tej walki. Zdelegalizować, skonfiskować majątek, powsadzać do więzień" – napisał na platformie X Górecki.

"Co następne? Getta ławkowe dla pisiorów?"

Do wpisu wykładowcy UW odniósł się polityk Suwerennej Polski Sebastian Kaleta. "Jak długo władze Uniwersytetu Warszawskiego będą tolerować aktywność tego Pana, który konsekwentnie podważa swoimi opiniami ustrój RP oraz podżega do naruszania konstytucji?" – pytał Kaleta.

Przypomniał także sprawę Oskara Szafarowicza, studenta prawa na UW i członka młodzieżówki PiS, który na początku listopada został ukarany przez uczelnianą Komisję Dyscyplinarną naganą. Postępowanie wobec Oskara Szafarowicza zostało wszczęte z inicjatywy jednej ze studentek, którą oburzył wpis dot. poseł KO Magdaleny Filiks. Szafarowiczowi zarzucono "uchylenie godności studenta".

"Ten przygłup jest członkiem komisji dyscyplinarnej, która skazała Oskara Szafarowicza. Sam fakt, że Oskar jest ciągany po komisjach, zastraszany, a ten gość bez konsekwencji szerzy swe totalitarne wizje, jest wstydem dla uczelni" – napisał polityk Suwerennej Polski.

Kaleta stwierdził, że w czasach jego studiów UW było miejscem debaty i ścierania się poglądów. "Dzisiaj takiego miejsca niestety nie przypomina" – stwierdził.

"Dlaczego UW pozwala na jawną dyskryminację studentów o konserwatywnej wrażliwości i poglądach? Co następne? Getta ławkowe dla pisiorów?" – pytał na platformie X Sebastian Kaleta.



