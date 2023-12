"Najbardziej błyszcząca gwiazda PiS". Żakowski ma pomysł na następcę Kaczyńskiego

Podczas piątkowej audycji "Poranek TOK FM" Jacek Żakowski zaskoczył swoich słuchaczy opinią na temat tego, kto mógłby przejąć przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim. Jego zdaniem, przyszłym liderem PiS mógłby zostać Przemysław Czarnek.

– Muszę powiedzieć, że pan minister Czarnek staje się najbardziej błyszczącą gwiazda PiS. To jest kariera. Naprawdę, jeśli zastanawialiście się Państwo, kto będzie liderem nowego PiS, to patrzcie na Czarnka. Jeśli nie będzie liderem całości, to będzie liderem dużej bardzo części. Jak się patrzy na to, jak posłowie PiS z miłością spijają słowa z ust ministra Czarnka, to naprawdę jest to zapowiedź czegoś – powiedział.

Żakowski nawiązał do czwartkowego wystąpienia Czarnka w Sejmie, w trakcie debaty nad powołaniem komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Były minister edukacji i nauki był bardzo aktywny, często zabierał głos. W pewnym momencie wszedł na sejmową mównicę i domagał się możliwości zabrania głosu. Marszałek Sejmu wyłączył mu jednak mikrofon.

Żakowski w ogniu krytyki

W ostatnich dniach w sieci zrobiło się głośno po wypowiedzi Jacka Żakowskiego. Podczas debaty Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych publicysta "Polityki", "Gazety Wyborczej" i TOK FM zasugerował, że nowa koalicja pod przewodnictwem Donalda Tuska powinna "podzielić się kanałami" telewizji publicznej z Prawem i Sprawiedliwością.

– Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami, tymi które mają charakter publiczny, z tymi, którzy przegrali wybory w październiku. To jest bardzo trudna sprawa. Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że "Dwójka" [TVP2 – przy. red.] będzie PiS-owska? – pytał Żakowski. W odpowiedzi z sali dało się usłyszeć: "Nie!".

