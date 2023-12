Kempa: Wygląda, jakby Tusk chciał dorównać poziomowi terroru Stalina

Media donoszą o planach Donalda Tuska, które chce zacząć realizować tuż po objęciu stanowiska premiera. Najprawdopodobniej rząd Tuska zostanie zaprzysiężony w środę 13 grudnia rano. Nowy gabinet ma od razu przystąpić do wdrażania zmian oraz rozliczeń PiS.

Plan Tuska ma się składać z czterech punktów, z których większa część ma być zrealizowana do Sylwestra. – Na pierwszy ogień pójdą służby specjalne i prokuratura. Donald chce w pierwszym dniu wymienić szefów służb. Potem zamierza się zająć Ziobrą, Sasinem i Morawieckim – przekazał "Wprost" anonimowy informator. – Donald chce w pierwszym dniu wymienić szefów służb i powołać nowych. Wtedy służby wejdą do urzędów. W ten sposób odzyska kontrolę nad państwem. Później zajmie się porządkami w prokuraturze (...) Nie wyobraża sobie pani, co będzie się działo do Sylwestra. To będzie rzeźnia – twierdzi rozmówca Joanny Miziołek.

Szef PO ma też chcieć w szybkim tempie zweryfikować umowy zbrojeniowe zawierane w resorcie obrony. Nowa koalicja nie odpuści także TVP. Szykują się "czystki" i to jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Donald Tusk nie chce pozwolić, by "do świąt pluto na niego z telewizji publicznej".

Kempa: Tusk jak Stalin?

Te doniesienia wywołały falę komentarzy. Do sprawy odniosła się m.in. europoseł, polityk Suwerennej Polski Beata Kempa.

"Wygląda na to, jakby Tusk chciał dorównać poziomowi terroru Stalina. To nie jest już nawet straszne – to jest po prostu śmieszne" – napisała na portalu X. "Starszy, zgorzkniały chłop, dorwał się podstępem do władzy, a że z myśleniem koncepcyjnym kiepsko – to wymyśla tortury, ku uciecze swoich kompanów. Myślę, że tego poziomu prymitywnej mściwości nie da się już nawet leczyć" – ocenia Beata Kempa.

