Przeczytałem "Laudate Deum". Walka o uniknięcie wzrostu temperatury o 0,1 st. Celsjusza

Wprawdzie z powodu zdrowia Franciszek nie mógł wybrać się osobiście do Dubaju na szczyt COP28, ale, jak łatwo można było przewidzieć, postanowił wysłać do uczestników tego forum specjalne posłanie. – Jestem z wami, ponieważ teraz, jak nigdy dotąd, przyszłość każdego z nas zależy od teraźniejszości jaką wybierzemy – stwierdził papież i, szczerze mówiąc, było to jedno z nielicznych zdań mających w sobie pierwiastek sensu.

Szkoda zresztą, że Franciszek na szczyt nie dotarł, mógłby bowiem osobiście pobłogosławić biznesowe projekty głównego organizatora, szejka al- Dżabera, jednocześnie ministra przemysłu i zaawansowanych technologii ZEA, a także prezesa państwowego giganta naftowego ADNOC. Jak informowała stacja BBC, Dżaber miał wykorzystać konferencję klimatyczną w Dubaju do zawarcia umów na sprzedaż ropy naftowej i gazu do 15 krajów. Sam sułtan temu zaprzeczał, ale rzecz wydaje się być wielce prawdopodobna.

Pewne jest natomiast, że posłanie Franciszka mogło usłyszeć co najmniej 2456 lobbystów zajmujących się paliwami kopalnymi, którzy wzięli udział w odbywającym się w szczycie klimatycznym COP28. Już sobie wyobrażam, co wszyscy oni musieli myśleć, słuchając papieskiego apelu: „Niech ten COP będzie punktem zwrotnym: niech ukaże wyraźną i namacalną wolę polityczną, prowadzącą do zdecydowanego przyspieszenia transformacji ekologicznej, poprzez formy, które mają trzy cechy: byłyby „skuteczne, wiążące i łatwo monitorowane”. I byłyby realizowane w czterech obszarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, eliminacji paliw kopalnych oraz edukacji na rzecz stylu życia mniej zależnego od paliw kopalnych”.