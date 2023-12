Ziemkiewicz: Kim będzie Morawiecki?

– Nie trzeba zdolności proroczych ani matematycznych, aby przewidzieć, że trzeci rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska większości sejmowej. Nie będzie więc Morawiecki premierem. Kim będzie? Ma różne możliwości. W 50. numerze tygodnika "Do Rzeczy" piszemy o wszystkich twarzach Mateusza Morawieckiego – mówi Ziemkiewicz, zapowiadając najnowsze wydanie.

– Pytanie, kim będzie Morawiecki w PiS-ie? Czy zastąpi prezesa, jak chciałby chyba sam prezes, choć nie wszyscy. Polecam Państwu serdecznie tekst Jana Fiedorczuka – wskazuje publicysta.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Komisje śledcze miały być lekarstwem na różnego rodzaju nadużycia władzy, a okazywały się głównie teatrem. Podobnie będzie z tymi, które niebawem powstaną – prognozuje Łukasz Warzecha w tekście “Uderzanie komisjami”.

– W natłoku premier królują banał i wątły humor. Można uśmiechnąć się z Eddiem Murphym, zaśpiewać z Brandy. Jednak kto szuka prawdziwych wzruszeń, niech obejrzy film „Pasterz” – radzi Piotr Gociek w artykule “Christmasoterapia”.

– Na końcu procesu zmiany traktatów unijnych, których efektem może być powstanie sfederalizowanej UE, musi nastąpić ratyfikacja tych propozycji przez państwa członkowskie. Czy tak szeroki zakres proponowanych zmian jest w ogóle zgodny z konstytucją? Jak w Polsce uregulowane jest postępowanie ratyfikacyjne? – rozważa Lech Mażewski w tekście “Wygrać referendum ratyfikacyjne”.

– Nie da się go zaszufladkować. Po jednej stronie pisarstwa, kultury, umieścić go w toczącym się sporze politycznym w Polsce. Nie będzie to bowiem prawda o zmarłym 27 listopada Pawle Huelle – pisze Adam Hlebowicz w tekście “Odmienne szlaki”.

- Jak wyglądały relacje na linii Kijów – Warszawa od kuchni? Czy Dudę i Zełenskiego naprawdę łączyła kiedykolwiek przyjaźń? Dlaczego polskie władze dały się tak spektakularnie ograć Ukraińcom? Odpowiedzi na te wszystkie pytania można znaleźć w głośnej ostatnio książce „Polska na wojnie” Zbigniewa Parafianowicza – zauważa Maciej Pieczyński w artykule “Jak Ukraińcy wykiwali Polskę”.