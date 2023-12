Gasiuk-Pihowicz zachwala Sikorskiego. "Jego działania wyprzedzały niebezpieczeństwa"

Podczas piątkowej konferencji prasowej, Donald Tusk potwierdził, że ministrem spraw zagranicznych zostanie obecny europoseł PO Radosław Sikorski. W latach 2005–2007 Sikorski był ministrem obrony narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a w latach 2007–2014 pełnił funkcję szefa polskiej dyplomacji w rządach Donalda Tuska.

Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz jest pewna, że to odpowiedni polityk na to stanowisko. – My mamy rząd fachowców, którzy mają ogromne doświadczenie. Radosław Sikorski? To on stworzył partnerstwo wschodnie, to on w sytuacji ileś lat temu myślał, o tym, że kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, dla stabilności całej Europy jest wciąganie Ukrainy do Europy – mówiła w programie TVN24.

W jej ocenie działania strategiczne Radosława Sikorskiego "wyprzedzały pewne niebezpieczeństwa" w związku z Ukrainą. – Wciąganie Ukrainy do Europy, w krąg krajów, które wypełniają europejskie standardy, to jest absolutnie polska racja stanu. A wy ją przez lata niszczyliście. Potrojenie importu rosyjskiego węgla. To są fakty, jeśli chodzi o politykę PiS-u z Rosją – podsumowała Gasiuk-Pihowicz.

Szydło ostrzega: Szkodliwe dla polskich relacji w NATO

Uczynienie Radosława Sikorskiego szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO – oceniła była premier Beata Szydło.

"Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream. Sikorskiego, który wcześniej prowadził #reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów. Uczynienie tego człowieka szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO" – skomentowała była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło na portalu społecznościowym X.

