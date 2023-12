Szczerba opisał spotkanie z "sympatyczną panią". "Chciałabym obejrzeć Teleexpress"

Wkrótce, w związku ze zmianą władzy, spodziewane są wielkie zmiany w TVP. Media donoszą, że ze stacją rozstanie się wiele jej twarzy. W tym gronie wymienia się Danutę Holecką, Miłosza Kłeczka, Michała Rachonia, Annę Popek, Magdaleną Ogórek oraz Idę Nowakowską. Szef PO Donald Tusk zapowiadał, że chce wprowadzić nowe porządki w mediach publicznych w ciągu 24 godzin od przejęcia władzy.

Tymczasem poseł KO Michał Szczerba opisał spotkanie z "sympatyczną panią". We wpisie na portalu X wskazuje, iż kobieta ta zwróciła się do niego słowami: "Panie Michale, chciałabym znowu obejrzeć Teleexpress, tak bardzo na niego kiedyś z mężem czekaliśmy. To był nasz ulubiony program, Ale w ostatnich latach nie dało się tego oglądać…Tak bardzo czekamy na jutro!".

"Służyli złu", "pisowska szczekaczka". Orłoś o roszadach w TVP

Obszernego wywiadu nt. zmian w TVP udzielił były prowadzący "Teleexpressu" Maciej Orłoś. – W przypadku twarzy z pierwszej linii, czyli z pionu informacji i publicystyki, sprawa jest ewidentna: były one częścią machiny propagandowej PIS-u, były funkcjonariuszami i funkcjonariuszkami tej partii, dbającymi bardzo aktywnie o interesy polityczne Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania. W związku z tym nie ma dla nich miejsca w telewizji publicznej – ci ludzie się skompromitowali, stracili całkowicie wiarygodność jako dziennikarze (którymi przestali być). Zresztą nie dotyczy to tylko twarzy, czyli prezenterów czy reporterów, dotyczy to także oczywiście np. wydawców – przekonuje w rozmowie z portalem Plotek.

Prezenter nie szczędził gorzkich słów tym, którzy w okresie rządów PiS występowali w TVP. – Występujesz na antenie tej samej telewizji, która codziennie kłamie, manipuluje widzami, sieje nienawiść, szczuje etc. Więc jak to jest? Udajesz, że tego szczucia nie ma? Bagatelizujesz? Albo zamykasz oczy, na zasadzie "mnie to nie dotyczy"? Albo naprawdę wiesz, że to wszystko to zło, ale po prostu brakuje ci odwagi, żeby coś z tym zrobić? A może to głupota – nie potrafisz łączyć kropek i tyle? – pyta, nie kryjąc oburzenia.

