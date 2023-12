Mastalerek ujawnił plan prezydenta. "Zaprosi Tuska na spotkanie"

– W poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé, a następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeżeli Morawiecki nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, inicjatywę przejmuje Sejm.

Po wyborach parlamentarnych 15 października klub PiS ma w Sejmie 191 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 mandatów. Kandydatem nowej większości sejmowej na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Mastalerek zapowiada: Spotkanie Duda – Tusk w Sejmie

– Nie będę otwierał szampana, bo serce mam po prawej stronie. Jeszcze na studiach zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Dość dobrze przyjmuję wyroki wyborców. Taka jest demokracja. Raz rządzą jedni, raz drudzy. Politycy zbyt często o tym zapominają – mówił Marcin Mastalerek w radiu RMF FM.

– Przed prezydentem Andrzejem Dudą 20 miesięcy prezydentury i będzie chciał jak najlepiej wypełniać swój urząd. Jak będzie wyglądała współpraca, zależy tylko od Donalda Tuska, bo wyciągnięta ręka prezydenta Dudy oczywiście jest. Chce współpracować przy najważniejszych sprawach – oznajmił szef gabinetu prezydenta.

– Dziś wieczorem w Sejmie będzie pan prezydent i zaprosi Donalda Tuska na spotkanie do swojego sejmowego gabinetu, żeby ustalić termin zaprzysiężenia nowego rządu. Najprawdopodobniej będzie to 13 grudnia. We wtorek prezydent jest w Genewie na szczycie ONZ – powiedział Mastalerek.

Prezydencki minister był także pytany o współpracę Andrzeja Dudy z przyszłymi ministrami. Jak zauważył, współpraca z każdym z ministrów będzie wyglądała inaczej. – Ta koalicja nie jest spójna, składa się z trzech obozów politycznych. Myślę, że łatwiej będzie współpracować z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a pewnie trochę trudniej z oczywistych względów z Radosławem Sikorskim, który będzie szefem MSZ – stwierdził Marcin Mastalerek.

