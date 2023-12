Kaczyński przemawia po exposé Morawieckiego. "Są dwa rodzaje polityki"

W poniedziałek Sejm rozpoczął obrady od exposé premiera Mateusza Morawieckiego. – Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, tylko ona wybiera nas – powiedział szef rządu, dodając, że staje przed izbą z dumą i poczuciem odpowiedzialności. Polityk zaznaczył, że podjął próbę stworzenia rządu, bo to Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych 15 października.

– Walka o Polskę to pewnego rodzaju sztafeta. Od nas na tej sali zależy, jaką Polskę przekażemy w opiekę naszym dzieciom i naszym wnukom, bo Polska to wielka rzecz, największa – mówił premier.

Kaczyński: Są dwa rodzaje polityki

Po exposé premiera Mateusza Morawieckiego głos w imieniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński. – Wystąpienie pana premiera było obszerne, a ja mam tylko 10 minut i w związku z tym będę musiał mówić w ogromnym skrócie – zauważył.

– To wystąpienie można określić jako apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, w realiach dzisiejszego świata. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Pierwszy z nich, najprostszy, sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania niektórym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Podejmowaniu relacji jednostronnych, czasem dwustronnych. To łatwy sposób polityki – stwierdził szef PiS. – Jest też drugi sposób, trudniejszy, odwołujący się do wartości, których centrum jest wspólnota narodowa, która w pełni uznaje wolność jednostki, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale również wolność wyboru władzy – dodał.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, w latach 1989 – 2015, "z krótkimi przerwami", była prowadzona polityka "tym pierwszym sposobem". – Ale po roku 2015 została podjęta polityka drugiego, trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się z wartości. Dziś ta polityka pierwszego rodzaju ma powrócić – podkreślił lider PiS.

