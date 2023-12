Stanowcze wystąpienie Nowackiej po expose: Jak panu nie wstyd

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. Po przemówieniu głos w sprawie zabrali przedstawiciele klubów i koła.

W imieniu Koalicji Obywatelskiej wystąpiła Barbara Nowacka. – Dzień dobry Polsko, to dzień dobry dla Rzeczpospolitej. To co widzieliście, to przeszłość, a my was witamy w przyszłości. Ale trzeba rozbić kilka kłamstw, które tu padły. Panie premierze – zwróciła się w stronę ław rządowych – po tych latach, jak panu nie wstyd mówić te wszystkie kłamstwa i nieprawdy. Jak pan może mówić na tej izbie o pakcie demokratycznym, pan, którego koledzy dawali nam 30 sekund na wystąpienie? – przypomniała parlamentarzystka.

Nowacka: Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację

– Pan, którego koledzy i koleżanki zdewastowali instytucje, doprowadzili do upadku usługi publiczne. Co pan opowiada? Pan teraz nam mówi deficyt jest drugi najniższy. Panie premierze, pan jako były minister finansów wie, że deficyt jest drugi najwyższy. Nie wstyd panu tak kłamać? – Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację, która doprowadziła do biedy, upadku firm, do tego, że w 2022 roku było coraz więcej głodnych dzieci. To są wasze ostatnie chwile, ale dokończcie ten czas godnie – powiedziała poseł do krzyczących z ław poselskich parlamentarzystów PiS.

– Pan premier mówił dużo o kobietach, a wy w tym zakresie oszukaliście ludzi. Teraz jest pan za in vitro, a wyście ten program wyłączyli. Mówiliście o luce płacowej, a Polki pracują w zawodach niskopłatnych i nie poprawiliście ich sytuacji. Pan premier mówi o młodych, a wyśmiewacie ich ideały. Szczujecie na młodych w TVP. Młodzi i kobiety nie kupią waszych kłamstw, zbyt wiele widzieliśmy przez te ostatnie osiem lat – twierdziła polityk w dalszej części wystąpienia.

– Nie było was, kiedy rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi protestowały w Sejmie. Kiedy trzeba było wspierać protestujące kobiety. Nie było was, kiedy umierała Izabela z Pszczyny. Dziś Polki i Polacy boją się policji, zhańbiliście polski mundur. Wasza telewizja szczuje na Polaków. Siedzi tu brat Pawła Adamowicza, siedzi tu posłanka Filiks. Nie przeprosiliście ich – kontynuowała parlamentarzystka.

W dalszej części wystąpienia poseł KO mówiła m.in. o polityce mieszkaniowej PiS, którą oceniła negatywnie, a także o "denialiźmie klimatycznym".

– Rząd Donalda Tuska (…) naprawi to, co żeście zepsuli. Możecie krzyczeć, ale nie mówię do was zdemoralizowani politycy PiS, ale do waszych wyborców. Gwarantujemy wam dialog, rozmowę i spokój. Szczęśliwej Polski już czas – zakończyła swoje wystąpienie.

Expose Morawieckiego

W expose Morawiecki poruszył wiele obszarów tematycznych zarówno z zakresu polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W pierwszej części wystąpienia mówił o fundamentalnych wartościach, jakie przyświecają reprezentowanemu przez niego programowi, a następnie rozwinął jego poszczególne elementy.

W przemówieniu wskazał siedem jego zdaniem najważniejszych wyzwań przed którymi stoi Polska. W podsumowaniu swojego wystąpienia Morawiecki zaapelował o zgodę narodową.

