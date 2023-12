Mentzen: PiS realizowało gospodarczy program Razem, było na lewo bardziej od SLD

W poniedziałek Sejm rozpoczął obrady od exposé premiera Mateusza Morawieckiego. – Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, tylko ona wybiera nas – powiedział szef rządu, dodając, że staje przed izbą z dumą i poczuciem odpowiedzialności. Polityk zaznaczył, że podjął próbę stworzenia rządu, bo to Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych 15 października.

– Walka o Polskę to pewnego rodzaju sztafeta. Od nas na tej sali zależy, jaką Polskę przekażemy w opiekę naszym dzieciom i naszym wnukom, bo Polska to wielka rzecz, największa – oznajmił premier.

Mentzen po exposé Morawieckiego. "Na lewo bardziej od SLD"

Po exposé Mateusza Morawieckiego głos w ramach 10-minutowych oświadczeń zabrali przedstawiciele klubów. Na mównicy sejmowej pojawił się m.in. Sławomir Mentzen z Konfederacji.

– PiS realizowało gospodarczy program Razem, było na lewo bardziej od SLD – stwierdził prezes Nowej Nadziei. – Przez osiem lat zwalczaliście klasę średnią i to z zapałem Adriana Zandberga. Zwalczaliście przedsiębiorców, ludzi zaradnych, którzy chcą brać życie we własne ręce. Jednocześnie byliście mili dla wielkich, międzynarodowych korporacji – dodał.

– Wymyśliliście też sobie, że przedsiębiorcy w Polsce sobie nie radzą i do gry miało wejść przedsiębiorcze państwo. Urzędnicy mieli wskazywać trendy. Nikt tej pomocy od was nie chciał. Chcieliśmy, żebyście się tylko nie wtrącali – zaznaczył Sławomir Mentzen. – Nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki waszych rządów. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Prom "Batory"? Nie rozpoczęliście budowy CPK i elektrowni jądrowej. Nawet łopaty tam nie wbiliście – mówił.

Poseł Konfederacji podkreślił, że "Nowy Ład" był "najgorszą reformą podatkową w historii". – Mistrzostwem był "Nowy Ład", po którym nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki. A jak już się okazało, kto ile ma płacić, to się okazało, że ma płacić więcej – zwrócił uwagę Mentzen. – Czas waszych rządów to czas egipskich plag dla polskiej gospodarki – dodał polityk. – Bardzo się cieszę, że to koniec waszych rządów. Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego – podkreślił.

