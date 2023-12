Gawkowski: Na pierwszym miejscu stawialiście zawsze dobro PiS

W poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé. – Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, tylko ona wybiera nas – powiedział szef rządu, dodając, że staje przed izbą z dumą i poczuciem odpowiedzialności. Polityk zaznaczył, że podjął próbę stworzenia rządu, bo to Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych 15 października.

– Walka o Polskę to pewnego rodzaju sztafeta. Od nas na tej sali zależy, jaką Polskę przekażemy w opiekę naszym dzieciom i naszym wnukom, bo Polska to wielka rzecz, największa – mówił premier.

Gawkowski: Dzisiaj powinniście powiedzieć "przepraszam"

W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy wystąpienie Mateusza Morawieckiego skomentował Krzysztof Gawkowski. – Dużo pan mówił o tym, że powinniśmy mieć szacunek. Mówił pan o całowaniu mamy w rękę. Panie premierze, mnie tak mocno nie uczono całować mamy w rękę, ale mnie uczono, żebym szanował swoją mamę. Nauczono mnie, żeby szanować wszystkie mamy i wszystkie kobiety. Pan tak szanował wszystkie kobiety, że potrafiliście i dokonaliście upodlenia polskich kobiet poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Upodliliście kobiety, które wyszły na ulice, a Kaczyński mówił do tych kobiet, że to jest rosyjska kolumna. Dzisiaj powinniście tym wszystkim kobietom powiedzieć "przepraszam" – stwierdził polityk Nowej Lewicy.

– Wasze działania przez osiem lat pokazały, że na pierwszym miejscu stawialiście zawsze dobro swojej partii, dobro PiS. Osiem lat rządów PiS to próba likwidacji niezależnych mediów, największa od 30 lat skumulowana inflacja sięgająca ponad 30 proc. To zniszczone relacje z Unią Europejską i z sąsiadami, którzy stawali obok Polski w potrzebie. To tysiąc dni bez KPO, to upolitycznione służby specjalne, podsłuchy i policja, która często, zamiast stawać w obronie obywatela, stawała przeciwko obywatelom na polecenie władzy funkcjonariuszy PiS – powiedział poseł Krzysztof Gawkowski.

