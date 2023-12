Morawiecki do Petru: Naprawdę pan w to wierzy, naprawdę?

Po exposé, wygłoszono wystąpienia w imieniu klubów, a następnie rozpoczęła się kilkugodzinna część z pytaniami. Do kolejki zapisała się grupa 107 posłów (nie wszyscy pojawili się później na mównicy). W większości to parlamentarzyści PiS, ale także przedstawiciele Konfederacji i Polski 2050.

Morawiecki podaje dane

– Jest pan poseł Ryszard Petru. Mówił pan o prognozach inflacyjnych. To chyba pan rok temu czy trochę więcej prognozował inflację na poziomie 25 proc. Nie było takiej inflacji. Bardzo od tego piku 18-proc., zaczęła ona spadać. To pan wielokrotnie przestrzegał przed drugą Grecją, przed rozpadem budżetu. Panie pośle, pan na pewno się orientuje. Budżet i finanse można określić tak – w proporcji do PKB, w czasach 8 lat rządów częściowo pana, a przede wszystkim PO, przyrost o 7,5 pkt proc. i pan wtedy protestował przeciw zagarnięciu OFE, więc chyba jesteśmy teraz tego samego zdania; mimo zagarnięcia OFE, które zmniejszało dług publiczny, mimo wyprzedaży majątku, przyrost długu był o 7,5 proc. wyższy w proporcji do PKB. W naszych czasach, przez 8 lat, dług zmalał do PKB o 3,5 proc. To chyba wszystko na ten temat – mówił w Sejmie premier Morawiecki.

Dodał, że według Petru "mieliśmy największy przyrost długu w III RP". – Naprawdę pan w to wierzy, naprawdę? Przecież doskonale wiemy, że w czasach PO przyrost długu do PKB był dalece wyższy niż w naszych czasach. Może się pan pomylił, no to prostuję – podkreślił.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do wypowiedzi przedstawiciela Konfederacji, Sławomira Mentzena. – Pan Mentzen mówił o danych dot. przyrostu długu, że dług przyrósł z 1 bln zł do 1,5 bln zł. No tak, przyrósł nawet odrobinę więcej. Proszę porównać to do inflacji, do wzrostu nominalnego PKB. Inflacja przez te 8 lat to ok. 46 proc. W związku z tym przy tych wszystkich wydatkach i tarczach, patrzcie państwo na przyrost wpływów do budżetu przy jednocześnie obniżanym podatkach. To najlepsza miara sukcesu polityki finansowej PiS – podsumował polityk PiS.

