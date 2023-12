"Ogromny szacunek", "koniec czasu pogardy". Fala komentarzy po głosowaniu w Sejmie

Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Za głosowało 190 posłów, przeciw było 266.



"Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski" – taki wpis, tuż po głosowaniu, opublikował Morawiecki.

twitter

Fala komentarzy

Politycy nowej większości nie kryją satysfakcji. "Kończy się czas pogardy. Pora na nowy rząd, który będzie miał szacunek do każdego obywatela i demokratycznych zasad" – ocenia szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który w rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem oraz ministrem obrony.

"Wraz z upadkiem rządu Mateusza Morawieckiego kończy się zły czas w historii Polski. Wracamy na dobrą drogę. Czas na rząd Donalda Tuska" – napisała na portalu X marszałek Senatu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy wskazuje: "15 października trwał w tym roku aż do 11 grudnia – ale dziś Wasz wolny, demokratyczny i dający nadzieję wybór staje się faktem. Szanowni Państwo, oto koniec rządów PiS".

Polityk Konfederacji Przemysław Wipler zaznacza, że PiS nie pozyskało "ANI JEDNEGO głosu spoza własnej ekipy. ANI jednego".

Dworczyk: Nieustanna walka o bezpieczeństwo Polski

Były szef KPRM Michał Dworczyk przekonuje, że rządy Morawieckiego to był bardzo dobry czas dla Polski. "Misja Premiera Morawieckiego była naznaczona nieustanną walką o bezpieczeństwo Polski w kontekście globalnych kryzysów. Dlatego Premierowi należy się ogromny szacunek za to, czego dokonał – polskie państwo stoi na bardzo solidnych fundamentach. Dzisiejsze expose Prezesa Rady Ministrów pokazało, że jest politykiem myślącym o Państwie – a przede wszystkim o przyszłości Polaków – w sposób holistyczny. Choć sejmowa arytmetyka okazała się niekorzystna, to jestem przekonany, że wizja nakreślona dziś przez Premiera będzie realizowana w przyszłości. Dla mnie ostatnie lata pracy w rządzie Premiera były zaszczytem i wyzwaniem, za które jeszcze raz dziękuję!" – podkreśla Dworczyk.

Mateuszowi Morawieckiemu dziękuje też Jadwiga Emilewicz: "Miałam szczęście uczestniczyć w wielkim projekcie ambitnej Polski, którą stać na wizjonerskie idee, Polski, która się dynamicznie rozwija i staje coraz bardziej zamożna, a owocami dobrobytu dzieli się solidarnie ze wszystkim. Panie Premierze, dziękuję za to, że z dwóch dróg wybierał Pan zazwyczaj tę mniej uczęszczaną. Cieszę się, że mogłam także nimi podążać".

Czytaj też:

Dziwne nagranie z Sejmu. Tusk wyrwał telefon z rąk NowackiejCzytaj też:

"Gdybym mógł cofnąć czas". Morawiecki o tym, czego żałuje najbardziej