Prezydent żegna rząd PiS. "Osiągnęliśmy bardzo dużo"

Po 8 latach rządów Zjednoczona Prawica straciła władzę w Polsce. Trzeci rząd Mateusza Morawickiego nie uzyskał bowiem wotum zaufania od Sejmu. W głosowaniu wzięło 456 posłów. Za było 190, przeciw – 266, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła 229. Teraz kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

Prezydent Andrzej Duda, który po raz pierwszy wybory prezydenckie, w 2015 r, wygrał jako kandydat PiS, skomentował nową rzeczywistość. Podziękował premierom Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę. Wskazał, że przez ten czas udało się zrobić wiele dobrego dla Polski.

"Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawickiemu i Premier Beacie Szydło oraz Ministrom za 8 lat współpracy. Od 2015 roku prowadziliśmy razem Polskie Sprawy. Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo realizując to co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję!" – napisał prezydent na portalu X.

Kaczyński: Koniec demokracji

Upadek rządu PiS, wywołał szereg komentarzy. Autorem jednego z nich jest prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak powiedział, "taka jest polityka, rządy się zmieniają". Jednocześnie były już wicepremier uważa, że dla Polski nadszedł ciężki i pełen zagrożeń czas.

– Pytanie tylko, jak to będzie wyglądało. Z zapowiedzi to będzie wyglądało tak, że to koniec polskiej demokracji – powiedział Kaczyński odpowiadając na pytanie dziennikarzy na sejmowym korytarzu.

– Premier przedstawił ogromne sukcesy naszego rządu. Sądzę, że doszło do społecznego nieporozumienia, ale taka jest demokracja. My to akceptujemy, będziemy walczyć. Kampania przeciwko PiS przekonała znaczną część społeczeństwa, że rzeczywistość urojona jest rzeczywista – dodał.

Zapytano o to, jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość, Kaczyński odparł, że "będzie twardy, ale nie będzie totalny". Dodał, że Polska jego marzeń to kraj "bez polityków, którzy będą działać na rzecz obcych państw".

