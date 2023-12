Tusk premierem. Von der Leyen zabrała głos

Donald Tusk został wybrany przez Sejm premierem. Za głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wcześniej rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania. Tusk został wybrany w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, w ramach którego to Sejm wybiera szefa rządu. We wtorek zaplanowano głosowaniem nad wotum zaufania dla nowego gabinetu Tuska.

Von der Leyen gratuluje Tuskowi

.Gratulacje dla Donalda Tuska płyną nie tylko z Polski, ale także ze świata. Głos zabrała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa KE napisała m.in., że nie może doczekać się współpracy z nowym szefem polskiego rządu. Pierwsze spotkanie obojga polityków odbędzie się już za kilka dni, podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

"Gratulacje @donaldtusk z okazji objęcia funkcji premiera Polski. Twoje doświadczenie i silne przywiązanie do naszych europejskich wartości będą cenne w budowaniu silniejszej Europy, z korzyścią dla Polaków. Nie mogę się doczekać współpracy z Panem, począwszy od ważnego wydarzenia EUCO w tym tygodniu" – napisała po angielsku von der Leyen.

Wpis, który został zamieszczony w serwisie X, von der Leyen zakończyła polskim stwierdzeniem: "Gratuluję Donaldzie!".

Spotkanie w Brukseli

25 października Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Ursulą von der Leyen. Stało się to po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych. Spotkanie miało charakter nieformalny. W tamtym czasie Tusk wciąż był tylko liderem opozycji w Polsce.

Według Onetu, Tusk w Brukseli nie miał prosić o odblokowanie KPO, a o więcej czasu na spełnienie warunków, by mogło do niego dojść.

"Poza deklaracjami dotyczącymi zmian w sądownictwie i respektowania wyroków TSUE, koniecznymi do odblokowania KPO, lider polskiej opozycji miał zapewnić też Ursulę von der Leyen, że nie będzie blokował negocjacji budżetowych Unii. Rząd Zjednoczonej Prawicy tuż przed wyborami, wraz z Węgrami nie zgodził się na zwiększenie środków w obecnym unijnym budżecie, potrzebnych między innymi do tego, by przekazać dodatkowe 50 mld euro Ukrainie" – pisali dziennikarze portalu.

