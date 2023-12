Arłukowicz: Jest mi żal Kaczyńskiego

W poniedziałek Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera. Za powołaniem szefa PO na stanowisko szefa rządu opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Po zakończeniu głosowania głos zabrał Donald Tusk, jednak to nie jego słowa są najczęściej komentowane przez internautów i dziennikarzy. To wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który wszedł na mównicę tuż po Tusku, zelektryzowała komentatorów oraz polityków koalicji.

– Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża – stwierdził Kaczyński z sejmowej mównicy. – Ja nie wiem kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem – powiedział prezes PiS zwracając się do Donalda Tuska. Premier szybko odniósł się do słów Kaczyńskiego, przypominając słowa jego brata śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Arłukowicz: Żal mi Kaczyńskiego

Wypowiedź prezesa PiS o Tusku jako niemieckim agencie wzburzyła polityków Koalicji Obywatelskiej. Bartosz Arłukowicz stwierdził, że jest mu żal Jarosława Kaczyńskiego, który "w takiej smucie odchodzi z polskiej polityki". Poseł KO powiedział, że siedział bardzo blisko całej sytuacji.

– Widziałem obłęd i szaleństwo tego człowieka, który upada i chyba to do niego doszło. W tak historycznym momencie, kiedy dochodzi do zmiany premiera, kiedy dochodzi do zmiany władzy w Polsce, jesteśmy tuż po odśpiewaniu hymnu, czy tuż przed. Ten człowiek w swoim szaleństwie wpada na mównicę i opowiada o niemieckiej agenturze. Jest mi żal prezesa Kaczyńskiego, który w takiej smucie odchodzi z polskiej polityki, ale zapracował na to ciężko przez ostatnie 8 lat, a nawet i więcej – powiedział.

