Kobosko: Wszystkimi siłami będziemy budować Polskę różnorodną

Premier Donald Tusk wygłosił we wtorek exposé w Sejmie. Wskazywał na zadania, jakie stawia przed swoim rządem, a także zapowiedział rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości. Po wystąpieniu, rozpoczęła się część, w której głos zabierają przedstawiciele klubów i kół poselskich.

– Od samego początku działań w przestrzeni publicznej szliśmy z kilkoma fundamentalnymi postulatami. (...) Pierwszy to "dość partyjniactwa". W prokuraturze, w spółkach skarbu państwa, w mediach publicznych. Mówimy "dość". Drugi postulat to Kościół i władza na swoje miejsce Naszym wielkim celem jest budowanie państwa bezstronnego światopoglądowo. Trzeci postulat to Polska na pokolenie, nie na kadencję. Chcemy budować Polskę zieloną solidarną, gospodarną. To nie tylko hasło, to nasz sposób działania. Chcemy, żeby polityka była o ludziach. Czwarty postulat to "prezydent różnych Polaków". Dziś przeformułujemy ten postulat, by brzmiał: "rząd różnych Polaków". To będzie rząd także wyborców PiS. Polska została podzielona, czas to zakończyć – wskazywał Michał Kobosko z klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga.

Jego zdaniem teraz "mamy szansę, by wprowadzić marzenia w czyn. Zapewnić, że nasze postulaty się nie zmieniły. To są nasze obietnice, nasze cele".

"Będziemy budować Polskę różnorodną"

– 15 października Polacy zaufali siłom opozycji demokratycznej. Zaufali Trzeciej Drodze. Dziś ukonstytuował się rząd pod przewodnictwem naszego sojusznika, Donalda Tuska. Obiecuje, że wszystkimi siłami będziemy budować Polskę różnorodną, zieloną, solidarną i gospodarną. Polskę dla naszych dzieci. Dziś zaczynamy pisać nowy rozdział. Pełen nadziei i wiary. W kraj zjednoczony i pełen szacunku – przekonywał wiceprzewodniczący PL2050.

Przypomniał, że w rządzie Donalda Tuska znajdą się trzy reprezentantki Polski 2050. – Obejmą trzy sfery, które dla nas są szczególnie ważne. Kwestie dot. klimatu i transformacji energetycznej (...). Fundusze unijne to pole szczególne. (...) Musimy odblokować środki, które się Polsce należą, a z którzy, z winy rządów PiS, nie mogliśmy korzystać (...). W reszcie społeczeństwo obywatelskie. Jesteśmy wdzięczni sektorowi pozarządowemu, który przez te 8 lat pielęgnował naszą demokrację. Polska 2050 ponosi szczególną odpowiedzialność za wspieranie tego sektora – mówił.

Kobosko dziękował także Tuskowi. – Panie premierze dziękuję za to expose, za tak ważne słowa o naszej wspólnocie narodowej i sile tej wspólnoty. Dziękuję za słowa dot. Ukrainy i naszego obowiązku jej wspierania. Za słowa o pozycji Polski w UE i NATO – podkreślił.

