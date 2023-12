Exposé Tuska. Szef PSL: W koalicji ludowcy żywią i bronią, gospodarują i budują

Premier Donald Tusk wygłosił we wtorek exposé w Sejmie. Wskazywał na zadania, jakie stawia przed swoim rządem, a także zapowiedział rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości. Po wystąpieniu, rozpoczęła się część, w której głos zabierają przedstawiciele klubów i kół poselskich.

– Koalicja 15 października to koalicja wartości i konkretów. Wartością podstawową i nadrzędną dla tego rządu zawsze będzie wspólnota narodowa. Ona jest niezbędnym gwarantem bezpieczeństwa. Uczą nas tego chwile trudne, ale i wyniosłe naszej historii – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Słyszymy bezwstydne słowa, że hejt i nienawiść to nasza charakterystyka. Mówią to ci, którzy przez 8 lat stworzyli fabrykę hejtu i puszczają ją od świtu do nocy. My pozostaniemy niestrudzeni – odbudujemy wspólnotę, również dla Waszego bezpieczeństwa – zadeklarował.

– Od ośmiu lat jestem prezesem PSL i wielu dążyło do tego, żeby najstarszej partii w Polsce nie było, żeby ją z politycznego życia wymazać. Wielu wieszczyło, że tak się stanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy w całej Polsce dziś wierzą, że Koalicja 15 października utrzyma ciężar tych wyzwań – dodał.



Zadania PSL w nowej koalicji

Następnie polityk, który ma być w rządzie Donalda Tuska wicepremierem i ministrem rolnictwa, omówił poszczególne dziedziny, którymi zajmie się PSL.

– Ludowcy w Koalicji 15 października żywią i bronią, gospodarują i budują. W tych słowach możemy podkreślić nasze obszary działania. To będzie sfera naszej odpowiedzialności. Za rolnictwo i wieś będzie odpowiadał Czesław Siekierski. Tutaj wielkie zadanie, bo ceny płodów i opłacalność w rolnictwie jest na najniższym poziomie od lat. Trzeba skrócić łańcuch dopłat. Ziemia dla polskich rolników, a nie jej wyprzedaż – to będzie nasze hasło. Wpisaliśmy także do umowy koalicyjnej utworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Promocja polskiej marki żywności za granicą. To będą konkrety, które będziemy realizować – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, że za rozwój i technologię będzie odpowiadał Krzysztof Hetman. – To przedsiębiorcy przynieśli Polsce zmianę i zwycięstwo. Nazywani byli przez poprzedni rząd "drobnymi cwaniaczkami". Dla nas jesteście bohaterami. Będziemy o Was dbać w dialogu. Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców czy chorobowe płatne przez ZUS od 1. dnia oraz kasowy PIT – to są punkty programowe, które wpisaliśmy w umowę koalicyjną. Będziemy to realizować. Praca w Polsce musi się opłacać i będzie się opłacać – podkreślił szef PSL.

– Za rozwój infrastruktury i dostęp do transportu będzie odpowiadał Dariusz Klimczak. Drogi lokalne, przywrócenie transportu i połączeń kolejowych czy autobusowych to będzie priorytet. Po to, by nie było wykluczenia komunikacyjnego – zaznaczył.

Silne sojusze i nowoczesna armia

– Ministerstwo Obrony Narodowej. To dla mnie zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Szczególnie w tej rzeczywistości, która na naszych oczach tak doświadczyła naszych sąsiadów. Wspólnota narodowa, silne sojusze i zmodernizowana armia – to będzie priorytet – mówił przyszły minister obrony.

– Koniec tych waszych przebieranek. Nikt nie będzie się przebierał. Mundur jest dla żołnierza. To wy tak robiliście. Wraca normalność. Porządek was drażni – stwierdził, zwracając się do ustępującego szefa MON, Mariusza Błaszczaka.



