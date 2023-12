Zaprzysiężenie rządu Tuska. Duda: Zapewniam o mojej woli współpracy

– Mogę zapewnić, że tego, co służy dobru Polski, nie będę blokował. Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiać, zapewniam, że zawsze znajdzie się czas na to – mówił prezydent Duda podczas zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

W środę po godz. 9 rano odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. – Warto być Polakiem, warto by naród Polski i państwo trwały w Europie. Przytaczam te słowa kolejnym premierom i wicepremierom. W istocie te słowa o trwaniu w Europie są wyrażone także i w ślubowaniu, które państwo złożyliście, aby dobro Rzeczpospolitej i obywateli było najwyższym nakazem – mówił prezydent po zaprzysiężeniu nowego rządu. Duda chce współpracy z rządem Tuska Prezydent pogratulował nowym ministrom objęcia funkcji oraz zwycięstwa wyborczego. Wyraził też wdzięczność wobec Polaków za rekordową frekwencję. Andrzej Duda zwrócił uwagę na paradoks sytuacji, w której PiS mimo zwycięstwa w wyborach nie może objąć władzy. – Zwyciężyliście przy wspaniałej, wielkiej frekwencji. Padło rozstrzygnięcie, że wygrało jedno ugrupowanie, ale większość zdobyła inna grupa polityczna. To duże osiągnięcie z państwa strony. Gratuluję państwu tego zwycięstwa i determinacji – mówił. Prezydent zapewnił też o chęci podjęcia współpracy z nowym rządem. – Przekonałem się dzięki państwa postępowaniu, że w sprawach ważnych, a takie są sprawy bezpieczeństwa, można rozmawiać. Po pierwsze z góry informuję, że w przyszłą środę chciałbym, aby odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po drugie, będziecie mieli propozycje legislacyjne, mogę zapewnić, że tego, co służy dobru Polski, nie będę blokował. Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiać, zapewniam, że zawsze znajdzie się czas na to – mówił prezydent. Znamy skład rządu Tuska Poniżej prezentujemy skład nowego rządu Donalda Tuska: Donald Tusk — prezes Rady Ministrów,

Władysław Kosiniak-Kamysz — wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej,

Krzysztof Gawkowski — wiceprezes rady ministrów, minister cyfryzacji,

Adam Bodnar — minister sprawiedliwości,

Radosław Sikorski — minister spraw zagranicznych,

Adam Szłapka — minister do spraw Unii Europejskiej,

Marcin Kierwiński — minister spraw wewnętrznych i administracji,

Tomasz Siemoniak — koordynator służb specjalnych,

Bartłomiej Sienkiewicz — minister kultury i dziedzictwa narodowego,

Andrzej Domański — minister finansów,

Borys Budka — minister aktywów państwowych,

Sławomir Nitras — minister sportu i turystyki,

Barbara Nowacka — minister edukacji,

Izabela Leszczyna — minister zdrowia,

Dariusz Klimczak — minister infrastruktury,

Krzysztof Hetman — minister rozwoju i technologii,

Czesław Siekierski — minister rolnictwa i rozwoju wsi,

Paulina Hennig-Kloska — minister klimatu i środowiska,

Michał Kobosko — minister funduszy i polityki regionalnej,

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – minister rodziny, pracy i polityki społecznej,

Dariusz Wieczorek — minister nauki i szkolnictwa wyższego,

Marzena Okła-Drewnowicz – minister do spraw polityki senioralnej,

Katarzyna Kotula – minister do spraw równości,

Agnieszka Buczyńska – minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego,

Jan Grabiec – szef kancelarii prezesa rady ministrów

Maciej Berek — minister-członek Rady Ministrów. Rząd Tuska z wotum zaufania Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem Donalda Tuska. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się wstrzymał. Przeciwko powołaniu rządu głosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15. Po expose Donalda Tuska w Sejmie posłowie przez siedem godzin zadawali pytania. Wieczorem po zakończeniu sesji pytań na mównicy ponownie pojawił się nowy premier. Szef rządu poinformował izbę, że odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w formie pisemnej. – Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie – przekazał. Czytaj też:

