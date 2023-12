Poseł: Ostentacyjne wprowadzanie świadectw Chanuki do Sejmu jest przegięciem

Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia. Zachowanie posła wywołało ogromne emocje wśród wielu polskich parlamentarzystów i falę krytyki nie tylko wobec szefa Korony, ale również wobec całej Konfederacji, a w szczególności wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Poseł KO Grzegorz Napieralski zaczął się nawet domagać wprowadzenia cenzury wobec posła Brauna na jego prywatnych kanałach społecznościowych.

Chanuka. Jakubiak: Sejm jest od stanowienia prawa

Eksces parlamentarzysty jest komentowany w polskich, a nawet zagranicznych mediach. Poseł koła Kukiz’15 Marek Jakubiak zwrócił jednak uwagę na aspekt sprawy, który niemal nikogo do tej pory nie interesuje.

Fragment wypowiedzi parlamentarzysty możemy zobaczyć na poniższym nagraniu z rozmowy w TVP Info. Jakubiak przypomina, że przeznaczeniem Sejmu nie są uroczystości o charakterze religijnym.

– Ostentacyjne wprowadzanie świadectw Chanuki, innych wyznań do polskiego parlamentu, jest przegięciem. Sejm nie powinien być od takich rzeczy. Kiedyś ktoś grzecznościowo pozwolił i prawem kaduka jest to do dnia dzisiejszego tolerowane – przypomniał poseł.

Zbiórka dla Brauna zablokowana

Przypomnijmy, że w reakcji na incydent marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z dalszych obrad, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki argumentował, że doszło do "rażącego naruszenia spokoju i porządku".

Hołownia jeszcze we wtorek wieczorem przekazał, że decyzją Prezydium Sejmu posłowi Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całości diety za pół roku pracy poselskiej.

Ponieważ Braun został ukarany finansowo, na stronie zrzutka.pl utworzona została zbiórka celem zrekompensowania odebranej wypłaty. Do momentu zamknięcia zrzutka przekroczyła cel. Uzbierano 73 163 zł na zaplanowane z 50 tys. zł. Wpłaty zostały zwrócone. Po zamknięciu, zrzutka jest kontynuowana poprzez Fundację Osuchowa.

