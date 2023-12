Kamery nagrały rozmowę Kowalskiego z Tuskiem. Wiadomo, czego dotyczyła

Po wtorkowym expose Donalda Tuska kamery TVN uchwyciły nietypową sytuację. Słynący z ostrej krytyki lidera KO Janusz Kowalski odbył rozmowę z nowym premierem. Politycy na nagraniu spokojnie dyskutują, uśmiechając się do siebie.

Jak zdradził Janusz Kowalski w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, rozmowa dotyczyła ustawy "Czyste ręce". Najpierw jednak poseł wystąpił na mównicy sejmowej, gdzie mówił o zarobkach Tuska i wyraził poparcie dla rzeczonej ustawy.

Następnie panowie spotkali się w ławach poselskich.

Ustawa "Czyste ręce"

– Zadałem pytanie o projekt ustawy "Czyste ręce". Zwróciłem premierowi Tuskowi uwagę na to, że oczekuję pisemnej odpowiedzi na temat podania kwoty z jego PIT-u z lat 2014-2021. Serwis Demagog wyliczył bowiem zarobki szefa Rady Europejskiej z świadczenia głównego oraz świadczenia pomostowego na ok. 8 mln zł. Uważam, że należy to zweryfikować poprzez ujawnienie PIT-ów Donalda Tuska, wprost mu o tym powiedziałem. To ważne dla transparentności i przejrzystości życia publicznego – przekazał Kowalski w rozmowie z WP.

Następnie poseł stwierdził, że ma nadzieję iż ustawa "Czyste ręce" będzie jak najszybciej procedowana. – Zależy mi na wprowadzeniu w życie przepisów dotyczących prezydenta, marszałków, premiera oraz członków rządu, które nakazują ujawnienie w oświadczeniu majątkowym wszystkich dochodów ze źródeł krajowych i zagranicznych z ostatnich 10 lat, wraz z wykazem darowizn na dzieci i małżonków – zdradził w rozmowie z serwisem.

Tusk w odpowiedzi miał z kolei przyznać, że pomysł Kowalskiego jest ciekawy i warty rozważenia.

Do niecodziennej sytuacji odniósł się poseł Arkadiusz Myrcha z KO. "Można??? Można. Abstrahując od treści rozmowy, to nawet z największym konkurentem politycznym można normalnie pogadać. Na co stać Kowalskiego, nie stać Morawieckiego czy Kaczyńskiego" – napisał na X.

