Kwiecień: Hołownia stale upaja się sławą, chce być najmądrzejszy

DoRzeczy.pl: Jak pani ocenia wydarzenia w Sejmie z udziałem posła Grzegorza Brauna?

Anna Kwiecień: Jest to incydent, do którego nigdy nie powinno dojść. Każdy z nas powinien odnosić się z szacunkiem do symboli religijnych. To, co się stało, dało tylko powód do prowadzenia fałszywej dyskusji na temat Polski jako państwa antysemickiego. Pokazuje to również, że pan poseł Braun jest człowiekiem absolutnie nieprzewidywalnym i nieodpowiedzialnym. Ma to również związek z działaniami marszałka Hołowni.

Jaki związek?

Mamy do czynienia z ciągłą ekscytacją i podbijaniem bębenka, ile to nas teraz ogląda osób w internecie. To niepoważne. Niestety, nakręca to do działania osoby, które chcą być widziane, lubią brylować, szokować, a niekoniecznie pracować. Sam pan Hołownia stale upaja się sławą, chce być najmądrzejszy. Takie działania doprowadzają do tego typu incydentów jak pana posła Brauna.

Padły również sugestie, że to jest wina PiS.

Absurd. Proszę zauważyć, że stale jesteśmy na etapie pierwszego posiedzenia Sejmu. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby ktoś przez przypadek znalazł się na Sali Plenarnej, a tu proszę, już wszedł lobbysta. Teraz mamy wybryk posła Brauna. Pokazuje to, że marszałek nie panuje nad obradami. Wcześniej pan Braun atakował marszałek Witek, a do premiera Morawieckiego wysłał antysemickie wycieczki. Brak reakcji marszałka tylko ośmiela do dalszego działania. Gdy marszałek była pani Elżbieta Witek nie było takich sytuacji. Marszałek Witek szybko reagowała, karała choćby pana Brauna za przewinienia. Dlatego za zachowanie Grzegorza Brauna obwiniam marszałka Sejmu, który nie reagował od początku na ataki wobec marszałek Witek.

