Skandaliczny wpis poseł Lewicy ws. Ziobry. Kempa: Podły lans

"Bardzo poważne problemy zdrowotne Zbigniewa Ziobry wymusiły zmianę w jego partii, Suwerennej Polsce. Obowiązki prezesa przejął Patryk Jaki. Czasowo – do momentu powrotu byłego ministra sprawiedliwości do aktywności. To pierwsze polityczne skutki tego, że z powodów zdrowotnych Zbigniew Ziobro będzie wyłączony z działalności publicznej przez najbliższe miesiące" – napisał na portalu X Jacek Gądek z portalu gazeta.pl.

Post skomentowała Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. "Zdrowia Panie Ziobro! Proszę się nie przejmować stawiennictwem na Komisji Śledczej. Przesłuchamy Pana w miejscu Pana pobytu" – napisała parlamentarzystka. Komentarz ten wywołał falę oburzenia.

"Kompletnie nieznany mi poselski 'no name' usiłuje lansować się w sposób podły i nieakceptowalny. Garściami czerpie wzorce z czasów głębokiej komuny" – oceniła europoseł z Suwerennej Polski, Beata Kempa.

Publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka skomentował wpis Kucharskiej-Dziedzic krótko, ale dosadnie: "Obrzydliwe". Oburzenia nie kryje także dziennikarz Bartłomiej Graczak: "Nawet nie wiem, jak to skomentować, ale chyba było pite".

Z kolei Konrad Wernicki z "Tygodnika Solidarność" zauważył, że poseł Lewicy wyłączyła możliwość komentowania swojego wpisu. "Kiedy wyłączasz możliwość komentarzy, by ludzie nie wytykali ci jak wielkim brakiem empatii się wykazałaś... Więc wszyscy cię cytują i pokazują marność" – wskazuje dziennikarz.

Zbigniew Ziobro nieobecny. Jest komunikat Suwerennej Polski

"Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro – Patryk Jaki" – czytamy na profilu Suwerennej Polski.

"Naszemu Prezesowi życzymy dużo sił i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Prosimy o uszanowanie prawa do prywatności Prezesa oraz jego rodziny w czasie rekonwalescencji" – zaapelowali przedstawiciele ugrupowania.

Czytaj też:

Warchoł wręczył Bodnarowi zaskakujące prezentyCzytaj też:

"Nowe otwarcie". Jeszcze przed świętami Sikorski może pojechać do Berlina