Nowi ministrowie zapowiadają: Szczególny prezent dla dzieci, młodzieży i pracowników oświaty

– Idą święta. Ten szczególny, ciepły czas. Czas nadziei i prezentów. Już niedługo i dzieci, i młodzież, i pracownicy oświaty dostaną prezent. W Małopolsce, w Krakowie szczególnie – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Szczegóły jutro o 11:30 w Krakowie. Wesołych świąt! – dodała minister edukacji Barbara Nowacka.

Podwyżki dla nauczycieli z opóźnieniem

W środę rano w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowej Rady Ministrów. Po zaprzysiężeniu rządu premiera Donalda Tuska przez prezydenta Andrzeja Dudę zaczęło się formalne przekazywanie władzy w poszczególnych ministerstwach.

– Podwyżki dla nauczycieli będą od 1 stycznia, natomiast one 1 stycznia nie dadzą rady wpłynąć do kieszeni nauczycielskich, ponieważ budżet będzie uchwalony z pewnym opóźnieniem, czyli gdzieś tam luty zakładamy, ale oczywiście będzie to z wyrównaniem – powiedziała Barbara Nowacka podczas inauguracyjnej konferencji w resorcie edukacji. – Od 1 stycznia, szanowne panie i szanowni panowie, będzie trochę lepiej – zwróciła się do nauczycieli nowa minister.

Brak pracy domowej na święta

Barbara Nowacka zaapelowała do nauczycieli szkół podstawowych, żeby w tym roku na zbliżające się święta Bożego Narodzenia "dali dzieciakom wolne od prac domowych". – Myślę, że to dobry początek, dobry start i dobry oddech – stwierdziła polityk na konferencji.

– Szkoła musi być oderwana od partii politycznych. Musi być miejscem apolitycznym, w którym oczywiście młode osoby toczą dyskusje, które mogą się ocierać o politykę, ale urzędnicy partyjni nie mówią im, jak ta szkoła ma funkcjonować. Stąd będą przeprowadzone pilne zmiany w kuratoriach, o czym informuję uprzejmie wszystkie osoby, które na tych stanowiskach kuratoryjnych są. Ta zmiana nastąpi bardzo szybko, w najbliższych dniach – oświadczyła minister edukacji.

