Zmiany w sądownictwie. Bodnar zapowiada uchwałę ws. TK

Adam Bodnar był gościem TVN24, gdzie opowiadał o planowanych zmianach w sądownictwie.

– Myślę, że w przyszłym tygodniu będą prace nad tymi uchwałami dot. legalności KRS i TK. To, co istotne w kontekście tych uchwał, to to, że trzeba to wszystko dobrze przygotować, natomiast też wydarzyły się pewne, nie ukrywam, że trochę na to czekaliśmy, pewne sprawy, które mają też istotne znaczenie z punktu widzenia uchwał – stwierdził Adam Bodnar w „Jeden na jeden” TVN24.

Polityk dodał "absolutnie wielkim sukcesem" Agaty Bzdyń i Karoliny Ferenc z Federacji Kobiet na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny był wyrok ETPCz przeciwko Polsce, który dotyczył dostępu do legalnej aborcji, czyli konsekwencji słynnego wyroku TK

– W tym roku pojawia się odniesienie do dwóch sędziów dublerów, do sędziego Piskorskiego i sędziego Wyrembaka. Czyli już mamy nie tylko jeden wyrok strasburski, ale już mamy kolejny wyrok i jeszcze tak fundamentalny – mówił dalej.

Co nowa większość zrobi z aborcją?

Koalicja KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy ma różne pomysły na rozwiązania prawne dot. aborcji. KO zapowiadała, że będzie dążyć do wprowadzenia legalnej aborcji do 12. tygodnia życia dziecka nienarodzonego, ale obecnie formacja nie podnosi tego tematu w przestrzeni medialnej. Polska 2050 i PSL chcą cofnięcia skutków wyroku TK z 2020 r. (zakazującego aborcji eugenicznej) oraz przeprowadzenia referendum ws. liberalizacji prawa. Z kolei Lewica domaga się szybkiej legalizacji aborcji do 12. tygodni oraz dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji.

Aktywistki aborcyjne zaczynają się niecierpliwić. – Zobaczmy, co się już dzieje. Teraz są ustawy dwie aborcyjne w Sejmie, marszałek Hołownia mówi "oczywiście będziemy je bardzo szybko procedować, no ale temperatura sporu politycznego". No więc panie marszałku, spór polityczny jest między panem a resztą świata. 70 proc. społeczeństwa jest za legalizacją aborcji – mówiła Marta Lempart w rozmowie z portalem gazeta.pl.

