"Wielu nie wierzyło". Prezydent Duda o "historycznej decyzji"

Na posiedzeniu Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Gruzja otrzymała status państwa kandydującego.

Prezydent Andrzej Duda nie kryje entuzjazmu w związku z decyzją RE.

"Historyczna decyzja Rady Europejskiej o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią stała się faktem! Polska zawsze wspierała proces rozszerzenia Unii Europejskiej. Wielu nie wierzyło, gdy rozpoczynaliśmy walkę o start negocjacji z Ukrainą" – napisał polski prezydent.

Andrzej Duda pogratulował również prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz premierowi Denysowi Szmyhalowi.

Start negocjacji akcesyjnych

"Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. RE przyznała Gruzji status kraju kandydującego. UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla ich narodu i dla naszego kontynentu" – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Budapeszt przekonuje, że Ukraina nie spełnia obecnie warunków otwarcia negocjacji akcesyjnych do UE, dlatego Orban nie wziął udziału w głosowaniu w tej sprawie. Przekazał, że Węgry nie popierają tej decyzji, ponieważ jest błędna, ale wobec woli 26 pozostałych członków, nie będą się sprzeciwiać.

Węgry zawetowały nowy pakiet dla Ukrainy

Premier Węgier Viktor Orban potwierdził, że podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli zawetował przyjęcie nowego wsparcia budżetowego UE dla Ukrainy.

W reakcji na decyzję Budapesztu szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że kwestia pomocy finansowej dla Ukrainy powróci na początku przyszłego roku. Wówczas ponownie zostanie podjęta próba wypracowania w tym zakresie konsensusu.

