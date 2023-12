Się sposób znajdzie

Grzegorz Braun wysypujący proszek z gaśnicy na stojącą tam kobietę musi zostać potępiony, ale... Stop. Polski poseł (Braun) wyglądający jak unurzany w kokainie Al Pacino w „Człowieku z blizną” to nie jest obrazek promujący Polskę, ale... Stop. Ale jawią się pytania: Jak to się dzieje, że w Sejmie przeszkadza krzyż, a nie przeszkadza menora? Czy ci, którzy chcą rozdziału Kościoła od państwa, uważają, że celebrowanie w Sejmie religijnego święta żydowskiego to jednak zupełnie coś innego niż chrześcijańskiego?