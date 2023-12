Manifest brukselskiego hipokryty

Zapomniałem, widać, jak zręcznie i cynicznie potrafi działać nowy-stary premier z Brukseli. Tak, Tusk mnie zaskoczył. Cytowanie in extenso tekstu człowieka, który, przykro to powiedzieć, nie radził sobie z rzeczywistością, było doprawdy perfidne. A okraszanie tego opowieścią o potrzebie pojednania i zgody między Polakami obłudne ponad wszelką miarę.

Co chciał nam powiedzieć Tusk, odwołując się do szalonego gestu Piotra Szczęsnego? Co chciał nam powiedzieć, czyniąc z niego, jak można podejrzewać, wzorzec i model postawy obywatelskiej?