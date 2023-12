Kempa: Tusk za pieniądze z KPO będzie musiał wykonać polecenia Brukseli

DoRzeczy.pl: Premier Donald Tusk spotkał się z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen ws. odblokowania środków z KPO dla Polski. Jak pani ocenia efekty, w postaci 5 mld zł, które ma otrzymać Polska?

Beata Kempa: Trzeba wprost powiedzieć, że mamy jasny dowód na to, że środki z KPO były blokowane Polsce z powodów politycznych. Było to bezprawne blokowanie unijnych funduszy, a dodatkowo mieliśmy do czynienia z zewnętrzną ingerencją w wybory parlamentarne, bo jak inaczej nazwać takie działanie? Spójrzmy, ile było wystosowanych wobec polskiego rządów gróźb, debat... To wszystko było robione l, żeby obalić polski rząd.

Z drugiej strony można powiedzieć, że Tusk obiecał odblokować środki i to się dzieje.

Donald Tusk mówił, że odblokuje środki dzień po wyborach. Wcześniej Rafał Trzaskowski twierdził, że środki dla Polski będą mrożone, a jak wygra PO zostaną nam przekazane. Oni wiedzieli, że otrzymają wszystko, bowiem KE blokowała pieniądze z powodów politycznych, ale uważam, że nie oddadzą tego za darmo.

W takim razie za co?

Obstawiam, że Tusk będzie zadaniowany. Nie wiemy, jakie będzie prowadził rozmowy z kuluarach, na Radach Europejskich. Nie ufam mu. Pierwszym zadaniem do wykonania będzie jednak federalizacja Europy. Moim zdaniem w Polsce może mówić, że się temu sprzeciwia, a w Europie będzie uległy. Dziś już dokonuje się metoda odkrajania małych plastrów z salami. Nowy minister sprawiedliwości dokonał groźnej rzeczy, poprzez decyzję o przyłączenie Polski do Prokuratury Europejskiej.

Jednak posłowie PO nie głosowali w PE „za” federalizacją.

Było to działanie taktyczne. Zaprzysiężenie Donalda Tuska na premiera wszystko zmienia. Proszę jednak zauważyć, że ci sami ludzie głosowali za skrajnie negatywnym dokumentem dotyczącym uznawania rodzicielstwa w krajach UE, w tym w przypadku surogacji i par jednopłciowych. Krok po kroku Tusk realizuje ich plan. W dalszym jego etapie jest usunięcie szefa NBP, bowiem w Polsce muszą wprowadzić euro. Na końcu zgodzi się na federalizację UE. Za to wszystko Polska otrzyma środki z KPO. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie chciał pozwolić na takie zmiany, dlatego walczono z nim.

