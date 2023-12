Patyra: Dla Polski i Polaków lepiej, by TVP pozostała w niezmienionym kształcie

W czwartek przed wejściem do Telewizji Polskiej, przy placu Powstańców Warszawy, odbył się protest widzów i sympatyków stacji, którzy sprzeciwiają się zmianom zapowiadanym przez nowe władze. "Zgromadzeni protestują wobec zapowiedzi zniszczenia ładu medialnego w Polsce, likwidacji TVP i zakneblowania ust dziennikarzom" – wskazywał portal tvp.info.

– Chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszliście tutaj, że bronicie Telewizji Polskiej. Jednocześnie chcielibyśmy uspokoić, że nic złego się nie dzieje, dlatego że nie ma żadnej formuły prawnej, na podstawie której jakaś grupa polityków mogłaby przejąć TVP – mówił do zgromadzonych Michał Adamczyk, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.



"To fundament demokracji"

Przed radykalnymi zmianami w telewizji przestrzega dziennikarz sportowy Rafał Patyra. – Wolne media to jest fundament demokracji. Jeśli chcemy budować demokrację na skale, to tą skałą są właśnie wolne media. Jeśli chcemy budować demokrację na piasku, to lepiej żeby wszystkie media mówiły jednym głosem. Nie o to chodzi w demokratycznym świecie – powiedział Patyra.

– Jestem przekonany, że TVP to jest to medium, które mówi do swojego widza otwartym tekstem. Tekstem, który jest prawdziwy. Tekstem, który jest nie tylko po polsku przekazany, ale który dba także o polski interes. Proszę mi wierzyć, że to jest różnica. Dla Polski i Polaków lepiej byłoby, żeby TVP pozostała w niezmienionym kształcie – wskazał dziennikarz TVP Sport.

Patyra stwierdził, że "TVP jest i powinna być dla Polaków i nie realizować obcych interesów".

Wielkie zmiany w TVP

Business Insider Polska podał ostatnio, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN, a wcześniej pracował jako dziennikarz TVN24. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, w zespole Pawła Płuski będzie Tomasz Marzec – dziennikarz z ponad dwudziestoletnim stażem, w przeszłości związany m.in. z TVN24 i Polskim Radiem. Marzec miał już przyjąć propozycję dołączenia do zespołu. W ostatnim czasie pracował w biurze prasowym Najwyższej Izby Kontroli i kierował zespołem przygotowującym komunikaty dla mediów na temat wyników kontroli prowadzonych przez NIK.

Błaszczak: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że likwidacja TVP byłaby złamaniem prawa