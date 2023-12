Zastąpi kurator Nowak. "Jestem raczej takim propaństwowcem"

Dotychczasowa małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została w piątek odwołana ze stanowiska. Decyzję podjął wojewoda małopolski. Wniosek o odwołanie Nowak podpisała minister edukacji Barbara Nowacka.

Na stanowisku zastąpi ją Gabriela Olszowska, która będzie pełniła funkcję do czasu wyboru nowego kuratora. Olszowska jest szefową Fundacji Czerwona Kreska, absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, moetodykiem. – Ja chcę i lubię pracować. Znam środowisko dobrze, bo jestem szkoleniowcem. Parę tysięcy nauczycieli znam osobiście – przekazała dziennikarzom.

Pytana o swoje pierwsze decyzje, wskazała: – Otworzę drzwi i powiem "dzień dobry". Na pewno potrzeba nam wspomagania. Zajmiemy się też ocenianiem. Na tym się znam przyzwoicie, a mądrzejszych od siebie też znam. To jest ważne.

Priorytety nowej kurator

– Na pewno zajmiemy się statutami szkolnymi, bo tu się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Trzeba ludzi po prostu wspomóc. Chcę rozmawiać także z młodzieżą, samorządami czy też ze stowarzyszeniami. Musimy uważać, ponieważ na razie tak jest skonstruowane prawo, że kuratorium ma akcent położony na kontrolę. Raczej musi się zmienić polityka, a jak państwo słyszą, ta polityka państwowa będzie ewoluować. Ja chciałabym głębokiego szacunku i spokoju dla wszystkich – powiedziała.

Olszowską pytano także o to, czy zna Barbarę Nowak. – Znam. Dla nas była Basią. W środowisku dyrektorów jesteśmy wszyscy zdumieni, co się stało i dlaczego. Szanuję jej wybory. I to jest tyle – mówiła.

P. o. małopolskiego kuratora oświaty przyznała, że sama nie jest osobą apolityczną. – Nie ma osób apolitycznych, to Państwo wiedzą, ale nie przynależę do żadnej partii. Jestem raczej takim propaństwowcem. Wierzę w pracę, szanuję pracę i praca mnie lubi – podkreślała.

– Przede wszystkim będziemy rozmawiać ze sobą. Niekoniecznie musi to być dialog, ale będzie to rozmowa, czyli wysłuchanie i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Jeżeli będą trudne sytuacje – dodała Gabriela Olszowska.

