W Rosji zareagowano na rozwiązanie podkomisji smoleńskiej

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w piątek dokument, na mocy którego podkomisja ds. zbadania katastrofy smoleńskiej została rozwiązana. Jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

"Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" – czytamy w komunikacie.

Decyzję szefa MON krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Marek Suski stwierdził, że z tego powodu "wróci kłamstwo smoleńskie". W podobnym tonie wypowiadał się szef komisji Antoni Macierewicz.

Rosja komentuje

Państwowe rosyjskie media odnotowały fakt rozwiązania podkomisji smoleńskiej. RIA Novosti donosi, że tym samym polskie władze porzuciły teorię, że to Rosja jest odpowiedzialna za katastrofę prezydenckiego Tupolewa z 10 kwietnia 2010 roku.

Agencja cytuje także wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Wiceszef MON powiedział, że 15 grudnia 2023 roku "zapisze się w historii jako dzień, w którym komisja Macierewicza zakończyła swoje kłamstwa i nic takiego nie będzie się działo w imieniu państwa polskiego".

W kwietniu tego roku komisja, na czele której stał były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ponownie badając okoliczności katastrofy smoleńskiej, złożyła wniosek do prokuratury w związku z podejrzeniem zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych pasażerów. Według Macierewicza, głównym dowodem na prawdziwość teorii o zamachu jest obecność materiałów wybuchowych na wraku samolotu oraz przeprowadzone rekonstrukcje zniszczenia maszyny.

