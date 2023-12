"Szambo". Fala komentarzy po decyzji prezydenta Dudy

Celem ustawy jest umożliwienie finansowania z środków publicznych leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

"Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Radość i rozgoryczenie

Podpis prezydenta wywołała wiele komentarzy. Środowiska lewicowe chwalą decyzję Andrzeja Dudy. Z kolei kapłani i obrońcy życia zdecydowanie negatywnie wypowiadają się o zgodzie na finansowanie in vitro.

"«Tak dla in vitro» podpisane przez @AndrzejDuda. Bardzo się cieszę! Wspaniały sukces projektu obywatelskiego prowadzonego przez @pomaska @MaMajdan i wiele innych. Plus blisko 500 tys. podpisów. Od 1 czerwca 2024 ruszy rządowy program" – napisała minister edukacji i nauki Barbara Nowacka.

"Przykre, Panie Prezydencie. Nawet Pan, podpisując ustawę o finansowaniu in vitro, uznał, że katolicyzm i pomijane przez zlaicyzowaną modę naukowe argumenty, a przypominane przez wiarę, nie są wartością. Polityka to szambo" – ocenił ksiądz Daniel Wachowiak.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o sponsorowaniu biznesu in vitro. Jak szyderstwo brzmią słowa z komunikatu Kancelarii Prezydenta, że "brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej". Gdyby rzeczywiście wziął te wątpliwości pod uwagę, musiałby ustawę zawetować. Swoim podpisem wsparł biznes nieodłącznie związany z masową aborcją" – stwierdziła Kaja Godek.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał ustawę o finansowaniu nieetycznej procedury in vitro. Dlatego zapraszamy we wtorek o 15:00 pod Pałac Prezydencki na pikietę, aby wyrazić sprzeciw wobec tej decyzji Podajcie dalej i zaproście znajomych" – poinformowało Centrum Życia i Rodziny.

"Czekam teraz na reakcję Episkopatu i księży na decyzję PAD w sprawie in vitro. Przecież Bronisławowi Komorowskiemu odmawiali prawa do przystąpienia do komunii, bo podpisał ustawę o in vitro. Prezydent Duda też nie będzie mógł przystąpić do tego sakramentu?" – pyta dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska.

"Prezydent Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To wielki sukces niemal 500 tys. Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt. Gratulacje dla inicjatorów i wszystkich, dzięki którym to mogło się ziścić! In vitro to szczęście!" – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu.

"Ludzie, na których wydawało się, że można liczyć, podpisali się pod cywilizacją śmierci" – napisał ksiądz Janusz Chyła.

