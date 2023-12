Nieoficjalnie: Duże zmiany w PiS. Partia połączy się z innym ugrupowaniem

O sprawie informuje "Rzeczpospolita", która wskazuje, że sobotnie posiedzenie Rady to pierwsze tego typu spotkanie władz PiS po niepowodzeniu w wyborach z 15 października. Do Warszawy przybędą wszyscy parlamentarzyści partii oraz 120 działaczy wybranych przez partyjny kongres.

Duże zmiany w PiS

W jego trakcie mają zostać podjęte dwie zasadnicze decyzje. Pierwszą jest wybór sekretarza generalnego. Stanowisko to opuścił w październiku Krzysztof Sobolewski. Od 2018 r. Sobolewski nadzorował struktury partyjne w całym kraju, a ponad dwa lata temu objął stanowisko sekretarza generalnego PiS. W mediach spekulowano, że to efekt nieskutecznej kampanii wyborczej PiS oraz mało dynamicznych działań PiS w terenie.

Jego następcą ma zostać Piotr Milowański. To przedstawiciel młodego pokolenia działaczy (rocznik 1988), który ma zająć się m.in. wzmacnianiem struktur. Co ciekawe, o jego możliwej nominacji pisała już w październiku Wirtualna Polska. Milowański to dotychczasowy zastępca Sobolewskiego.

"Rzeczpospolita" donosi także, że były wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ma zostać skarbnikiem partii.

Przypomnijmy, że w ramach "powyborczych czystek", PiS wymieniło szefów partyjnych okręgów. Jarosław Kaczyński odwołał dotychczasowego szefa warszawskich struktur partii. Jarosława Krajewskiego zastąpiła na tym stanowisku wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Drugą decyzją jest połączenie się z partią Adama Bielana, która, przypomnijmy, powstała w czerwcu 2021 roku na fali rozłamu w Porozumieniu Jarosława Gowina. Politycy PiS przyznają, że ma być to "sygnał o konsolidacji, sygnał zjednoczeniowy".

Partia Jarosława Kaczyńskiego przygotowuje się do wiosennych wyborów samorządowych. W tym celu, jak mówił Jacek Sasin w jednym z wywiadów, ugrupowanie potrzebuje zjednoczenia oraz "dynamizacji". Podczas sobotniego posiedzenia będą dyskutowane pierwsze elementy strategii przed głosowaniem w wyborach lokalnych.

