Afera na Okęciu

Posadę stracił wówczas selekcjoner reprezentacji, a czterech jego podopiecznych zostało zdyskwalifikowanych. Dotychczasowe pijackie wyczyny kadrowiczów tuszowano, a działacze doskonale wiedzieli, że gdyby chcieli stworzyć drużynę z samych abstynentów, to zapewne byłyby problemy z obsadzeniem wielu pozycji. „Zgrupowanie kadry – tłumaczył nieżyjący już Andrzej Iwan – zawsze zaczynało się od wieczorku zapoznawczo-refleksyjnego. Co tam w domu, co tam w klubie, omawianie kolejki, plotki.